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Ekonomi

Bakanlıktan "kuş gribi" açıklaması ANKARA (A.A)

07 Eylül 2011 23:30

-Bakanlıktan "kuş gribi" açıklaması ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ''Van'da kuş gribi şüphesi'' başlığıyla verilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarının ''Van'da kuş gribi şüphesi'' başlığıyla haberlere yer verdiği belirtildi. Yayımlanan haberler üzerine Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin Adır Adası'nda incelemelerde bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Yapılan incelemede kuş gribine ilişkin bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca, il müdürlüğünün sorumluluk alanındaki yerleşim birimlerinde şüpheli evcil kanatlı ölümüyle ilgili hiçbir bildirim de yapılmamıştır. Haberde yer alan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından alınan numuneler de incelenmiş olup, ölümlerin kuş gribinden kaynaklanmadığı, 'gece balıkçılı', 'deniz saksağanı' ve 'Van Gölü martısı' gibi yabani kuşlarda görülen 'salmonellozis' ve 'coccidiozis' hastalıkları nedeniyle gerçekleştiği tespit edilmiştir.''

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