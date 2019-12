-BAKANLIKTAN "KIRMIZI KALEM" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 26.03.2011 - Adalet Bakanlığı, hükümlülerin resim atölyesinde her renkte kalem, boya ve kağıt kullanabildiklerini ancak daha önce bazı hükümlü ve tutuklar tarafından odalarda örgütsel dokümanlar hazırlanması nedeniyle bu tür malzemelerin kantinde satışının yapılmasının uygun görülmediğini bildirdi. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında ''cezaevi kantininde kırmızı kalem ve renkli kağıt satışının yasak olduğu'' yönündeki haberler yer aldığı anımsatıldı. Ankara 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü Erol Zavar'ın kantinde kırmızı kalem, renkli kağıt gibi malzemelerin satışının yapılması talebinin Kurum Müdürlüğünce, bu tür malzemelerin örgütsel doküman, bayrak ve sembol yapılında kullanıldığı, ayrıca resim atölyesinde renkli kağıt ve kalem kullanma imkanı bulunduğu için reddedildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Söz konusu Ceza İnfaz Kurumunda bütün hükümlülere sağlanan haklar çerçevesinde, belirli gün ve saatlerde kurumdaki sosyal çalışma alanlarında resim, el işi, mozaik, bilgisayar, ağaç işi ve maket yapımı gibi benzeri değişik işlerin ve hobilerin yapılmasına imkan tanınmaktadır. Hükümlüler resim atölyesinde her renkte kalem, boya ve kağıt kullanabilmektedir. Ancak daha önce bazı hükümlü ve tutuklar tarafından odalarda örgütsel dokümanlar hazırlanması nedeniyle bu tür malzemelerin kantinde satışının yapılması uygun görülmemektedir. Adı geçen hükümlünün de sosyal çalışma alanındaki resim atölyesinden yararlanarak burada her renkte kalem, boya ve kağıt kullanma imkanı bulunduğu için kırmızı kalem ve renkli kağıt gibi malzemelerin cezaevi kantininde satılması yönündeki talebi geri çevrilmiştir. Cezaevi idaresinin bu işlemi, itiraz üzerine Ankara İnfaz Hakimliği ve Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenmiş ve hükümlünün talebi yetkili ve görevli yargı mercileri tarafından da uygun bulunmamıştır.''