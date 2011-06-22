-BAKANLIKTAN "DOMUZ KANI"NA YALANLAMA ANKARA (A.A) - 22.06.2011 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, "çayda domuz kanı" bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "bu tür yanlış beyanlara itibar edilmemesini" istedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, basın yayın organlarında, bir kaçak çay operasyonu sırasında ele geçirilen çaylarla ilgili olarak "çaylarda domuz kanı bulunduğu" iddiasına yer verildiği kaydedilerek, iddianın gerçeklerle ilgisi bulunmadığına ilişkin Bakanlık açıklamasının yayımlandığı anımsatıldı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının her türlü gıdada olduğu gibi çayda da "halkın güvenli gıda tüketiminin en büyük teminatı" olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımız, yaygın teşkilatı ve yetkin personeli ile denetimlerini aralıksız sürdürmekte, muhtemel olumsuzlukları daha kaynağındayken, tüketiciyle buluşmamışken bertaraf etmektedir. Vatandaşlarımızca 'milli içecek' olarak adlandırılacak kadar yaygın bir tüketimi olan çayda da Bakanlığımız kötü niyetli girişimlere son örnek olayda olduğu gibi müdahale etmektedir. Halkımızın çaya karşı olan kullanım alışkanlıklarını menfi yönde etkileyen bu tür yanlış beyanlara vatandaşlar tarafından itibar edilmemesi, Bakanlığımız tarafından da böyle bir tespitin yapılmadığı hususu kamuoyuna bir kez daha saygıyla duyurulur."