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Bakanlık'tan 2 müdüre Ergenekon sürgünü

Adalet Bakanlığı, "Silivri'deki Ergenekon tutuklarının kayrıldığını" açıkladı, 2 cezaevi müdürünün görev yeri değiştirildi.

31 Mart 2009 03:00

Adalet Bakanlığı, "Silivri'deki Ergenekon tutuklarının kayrıldığını" açıkladı, 2 cezaevi müdürü, "tutuklulara imtiyaz tanımak" ve " mevzuata uygun davranmamak"la suçlanıyor. İki müdürün görev yeri de değiştirildi.


Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki 4 ve 5 no'lu L tipi cezaevi bölümü ile ilgili Adalet Bakanlığı bir rapor hazırladı.

Raporda, Ergenekon tutuklularına imtiyaz sağlandığı vurgulandı.

Rapora göre, "tutukluların birbirlerinin odalarına girdiği, temas halinde oldukları, mevzuata uygun yerleştirme yapılmadığı, 4 ila 9 kişinin aynı odada tutulduğu" ortaya çıktı.

Tutukluların böylece, "ortak savunma hazırlama imkanı elde ettikleri" de raporda yer aldı.

Konuyla ilgili 2 cezaevi müdürü hakkında işlem yapıldığını ve müdürlerden birinin Maltepe Cezaevi'ne, diğerinin de Sivas'a gönderildiği belirtiliyor. Müdürler, "Ergenekon tutuklularına imtiyaz sağlamak"la suçlanıyor.

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