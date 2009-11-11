Bakanlık'tan 10 hâkim ve savcıya Ergenekon suçlaması

T24 - Adalet Bakanlığı müfettişlerinin, Ergenekon savcıları gerek görmediği halde, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz’ın da aralarında bulunduğu 10 hâkim ve savcının Ergenekon’la bağlantısını soruşturduğu ortaya çıktı.



Radikal gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Bakanlık, ilgili savcılığın Eminağaoğlu dışındaki dokuz yargı mensubunun Ergenekon’la ilgisine dair delil bulunmadığına ilişkin görüşüne rağmen dinlemeleri sürdürdü. Bu dinlemelerden elde edilen bulguları ise Eminağaoğlu ve Kaçmaz’ın ihraç istemine delil yaptı.



Ergenekon soruşturması kapsamında İşçi Partisi’nde yapılan aramada Genel Sekreter Nusret Senem’in bilgisayarında 50’yi aşkın hâkim ve savcının telefon numaraları bulunmuştu. Ergenekon soruşturmasını sürdüren savcılar, emekli General Veli Küçük’ün ajandasında ve bazı ihbar mektuplarında çıkan bilgileri, bu telefon numaralarıyla birleştirerek gereğinin yapılması için Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlık, Eylül 2008’de, isim belirtmeksizin yargıç ve savcılar için soruşturma izni verdi. Böylece Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu, belgede isim belirtilmemesine rağmen aralarında Eminağaoğlu ve Kaçmaz’ın da bulunduğu 10 hâkim ve savcı hakkında soruşturma başlattı. İddiaya göre, Adalet Bakanlığı, soruşturma evrakını Ergenekon savcılarına gönderdi, ancak dinleme faaliyetine son vermedi. Ergenekon savcıları, Eminağaoğlu dışındaki isimlerin Ergenekon’la bağlantısı olmadığını, Eminağaoğlu dahil birinci sınıf yargıçlar hakkında işlem yapma yetkisi olmadığını belirterek, dosyayı tekrar Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlık, buna rağmen, 18 Ocak 2009 tarihinde ‘soruşturmayı siz yürüteceksiniz’ diyerek, dosyayı yeniden Ergenekon savcılarına iletti. Ancak savcılar, nisanda Bakanlığa gönderdikleri fezlekede aynı gerekçelerle Eminağaoğlu dışındaki hâkim ve savcılar hakkında soruşturmayı yürütemeyeceklerini belirtti.

Bakanlık, yapılan soruşturma sonucunda, Eminağaoğlu’nun Ergenekon soruşturmasına yönelik açıklamalarının disiplin suçu kapsamında olduğuna karar vererek, bunu meslekten ihraç talebine gerekçe yaptı. Eminağaoğlu, soruşturma kararıyla hâkim ve savcılar için terör suçlaması yapıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Adalet Bakanlığı bir soruşturmada çıkan telefon listesinde bahsederek 11 bin yargıç ve savcı hakkında terör soruşturması yapmasına izin vermiştir. Burada belli bir soruşturma izni zikredilmesine rağmen bu kapsamda o listelerde ismi olmayan yargıç ve savcılar soruşturulmaktadır. İsimsiz bir soruşturma verilmiştir. Bu da bir ilk. Kimin soruşturulduğu belli değil. Dayanak gösterilen evraktaki telefon numaralarının dışına taşılmış. Adalet Bakanlığı, yargı erkini terör suçlaması içindedir. Bunun dünyada örneği yok.”



Kaçmaz hakkında iddaaname



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçmaz hakkında ‘görevi ihmal’, ‘Telsiz Kanunu’na muhalefet’, ‘İzinsiz şehir dışına çıkmak’ suçlarından kovuşturma açılması talebiyle hazırladığı iddianameyi tamamlayarak dün akşam saatlerinde Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Kaçmaz 1. derece hâkim olduğundan Yargıtay’da yargılanabiliyor. Kaçmaz hakkındaki meslekten ihraç kararını ise HSYK karara bağlayacak. Dosyanın HSYK gündemine geleceği günü Adalet Bakanı Sadullah Ergin belirleyecek. Kaçmaz’ın avukatı Baykal Doğan, soruşturma ile Kaçmaz’ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkındaki kararının denk geldiğine dikkat çekti.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada 5 Kasım 2009’a kadar 5 bin 900 hâkim ve savcı hakkında soruşturma yapıldığı belirtilerek “Sadece Kaçmaz ve Eminağaoğlu’nun medyada yer alması dikkat çekicidir” denildi.

Dinlenen diğer sekiz yargı mensubunun isimleri şöyle: Ankara Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıçarslan, Ankara Hakimi Mahmut Kaya, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadir Ünal, Yalova Başsavcısı Hamdi Ünal Karabeyoğlu, Eskişehir Vergi Mahkemesi Üyesi Yılmaz Güven, Şişli Başsavcı Vekili Mecit Ceylan, Bakırköy Savcısı Ali Çakır, İstanbul Savcısı Murat Yiğit





Teftiş Kurulu’nun, bir kez meslekten ihraç, iki kez yer değiştirme, üç kez adli soruşturma ile cezalandırılması istenen Eminağaoğlu’na yöneltilen suçlardan bazıları şöyle:

* Ergenekon soruşturması ile ilgili siyasetçi gibi açıklamalar yapmak. * Ergenekon hâkim ve savcılarını suçlamak. * Cumhuriyet’e, Mustafa Balbay nedeniyle destek ziyaretinde bulunmak. * Hrant Dink’in Yargıtay’da mahkûm edildiği dava nedeniyle Yargıtay’ı suçlamak. * Siyasi açıklamalar yapmak. * 9 Aralık 2007’de Cumhuriyet mitinginde konuşmak * Ergenekon sanığı Levent Ersöz’le yemekte buluşmak.



Kaçmaz ile ilgili suçlamalardan bazıları ise şöyle: * Kocaeli Başsavcısı Mehmet Fatih Özdemir’e, ‘Okyanus operasyonu’ kapsamında dinlendiğini bildirmek.

* İstanbul’da olmasına karşın göreve mesai saatinde başlamış gibi evrak düzenlemek. * Tapu operasyonunda ismi geçen iki kişinin tahliyesine yardımcı olacağını belirtmek. * Gazetecilere bilgi vermek.

