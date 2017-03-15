Bakanlık'ta şüpheli paket paniği

Almanya Maliye Bakanlığı'na bağlı posta merkezinde çalışanlarının sabah saatlerinde şüpheli bir paket fark etmesi üzerine paketin incelendiği ve içerisinde patlayıcı madde tespit edildiği bildirildi. Kriminal Teknik Enstitüsü uzmanları detaylı inceleme yapmak üzere paketi patlayıcıların havaya uçurulduğu Grunewald bölgesindeki boş alana götürdüğü açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada, paketin açılması ve patlaması halinde bunun ağır yaralanmalara sebep olabileceğine dikkat çekildi.

Schäuble'nin adresine mi gönderildi?

Polis soruşturmanın selameti açısından paketin Federal Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'nin adresine gönderilip gönderilmemiş olduğuna açıklık getirmedi. Bild gazetesi ile Berliner Tageszeitung (B.Z) gazetesi paketin doğrudan Bakan Schäuble'nin adresine gönderilmiş olduğunu bildirdi. Bakanlık ise bu konuda açıklama yapmaktan kaçındı.

Polisin verdiği bilgiye göre pakette bulunan madde havai fişeklerde patlayıcı olarak kullanılıyor.

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dpa/ÇA/BÖ