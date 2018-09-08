Bakanlıklardan tasaruf çağrısı yapılmıştı; Kütahya Belediyesi'nden 4.5 milyon liralık harcama

Ekonomideki olumsuzlukların ardından bakanlıklar teker teker tasarruf çağrısı yaparken, Kütahya Belediye'sinin mobilyaya 4.5 milyon değerinde harcama yaptığı öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP'li Kütahya Belediyesi, yeni çalışma binası için 66 milyon lira harcadı. Bu bina için 6 bin 812 adet ithal ve yerli mobilya alındı. Belediyenin mobilya için 4.5 milyon lira ödediği belirtildi.

Belediyenin 119 ayrı kalemde 6 bin 812 adet mobilya için açtığı ihale şartnamesinde, mobilyaların özellikleri de sıralandı.Yönetici koltuğu için iç çerçevesi özel formda bükülmüş, oturma fontu özel metal ya da ahşaptan olan, doğal deri seçenekleriyle uygun kılıflı koltuk istendi.

"15 yıldır mobiluya almadık"

Cumhuriyet'in Sözcü gazetesini kaybak gösterdiği bilgiye göre Kütahya Belediyesi yetkilileri, ilk kez yapılan yeni binada mobilya ihtiyacı doğduğunu söuyledi. Belediyeye 15 yıldır mobilya alınmadığını vurgulayan yetkililerin, 7.5 milyon liraya çıkılan ihalede yüzde 40 kırım uygulandığını ve mobilyaların 4.5 milyon liraya alındığını açıkladığı aktarıldı.

CHP KütahyaMilletvekili Ali Fazıl Kasap da konuya ilişkin olarak, " Vali'ye haksızlık etmişler. İtibardan tasarruf olmaz diyorlar ama itibarda yatak da var, tasarruf ise halk için" dedi.