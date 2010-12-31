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Bakanlıklardan Kavaf'a çifte yalanlama

Kavaf, SHÇEK taşeron öğretmen psikolog uygulamasını savundu.

31 Aralık 2010 02:00

T24- Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK) taşeron öğretmen psikolog uygulamasını “Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı da bu yolla eleman istihdam ediyor” diyerek savundu. Ancak hem Milli Eğitim (MEB) hem de Sağlık Bakanlığı Kavaf’ı yalanladı.


Dün, Radikal’in manşete taşıdığı haberle ilgili Kavaf’ın makamından yapılan açıklamada, anayasanın 61. maddesi gereği sosyal hizmetler alanında verilen hizmetlerin kesintisiz sürmesi gerektiği belirtildi.


Açıklamada, şöyle denildi: “Hizmet yoğunluğunun fazla olduğu kuruluşlarımızın personel ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla kurumun ihtiyacı olan meslek elemanlarının ve yardımcı personelin özel hizmet alımı yoluyla istihdamı sağlanmaktadır... SHÇEK bütçesinden özel hizmet alım yoluyla yalnızca yardımcı personel (bakım, temizlik, güvenlik elemanı gibi) çalıştırılmaktadır.”



İhale yöntemi hukuksuz


Ancak SHÇEK’in topu attığı Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları, Kurum’u yalanladı. Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yetkilileri, öğretmenlerin 657 sayılı kanun uyarınca istihdam edildiğine dikkat çekerek, memurların ihale alım yöntemiyle istihdamının hiçbir kurumda olmadığı gibi MEB’de de söz konusu olmadığına dikkat çektiler.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri de ihale yoluyla kesinlikle doktor ve hemşire almadıklarına dikkat çekerek, “Bahsi geçen uygulama kesinlikle mümkün değildir. Hekimler mezun olur olmaz zorunlu hizmete gidiyorlar. Hemşire alımını ise KPSS aracılığıyla yapıyoruz” açıklamasında bulundular.

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