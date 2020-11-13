Bakanlıklardan dernek, vakıf ve cemaatlere 6.2 milyar lira aktarılmış

Sayıştay, devlet kurumlarının kâr amacı gütmeyen dernek, vakıf, cemaat gibi kuruluşlara, 6 milyar 217 milyon lira para aktardığını ortaya çıkardı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2 milyar 441 milyon, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki AB Başkanlığı 896 milyon, Hazine ve Maliye Bakanlığı 800 milyon, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 393 milyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı 195 milyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı 176 milyon, Sağlık Bakanlığı da 139 milyon lirayı dernek, vakıf, cemaat gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlara aktardı.

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bile 2017 yılının toplam yardım tutarını fazlasıyla aşmış durumda. Bu para transferleri derhal açıklanmalı” dedi.

İYİ Partili Aytun Çıray da konuyu Meclis gündemine taşımıştı. Çıray, verdiği önergede, “Toplamda 6 milyar 217 milyon TL tutarındaki dudak uçuklatan bu paranın kamu dışında kimlere aktarıldığının derhal açıklanması gerekiyor” dedi. Ancak önergeye henüz cevap verilmedi.