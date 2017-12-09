Bakanlıklar için 5 yılda ödenen telefon faturası 79 milyon lira

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu "bakanlıkların mobil hatlarının borcu"na ilişkin soru önergesine yanıtı Maliye Bakanı Naci Ağbal verdi. Bakanlıkların 2012 ve 2017 yılları arasındaki telefon görüşmelerinin kamuya maliyetinin 79 milyon lira olduğunu açıklayan Bakan Ağbal, en fazla ödemenin 49 milyon lirayla Ensar Vakfı'na sponsor olması tepki çeken Turkcell’e yapıldığıni belirtti.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Tanrıkulu önergesinde, 2012 ve 2017 yılları arasında bakanlıkların ve bağlı kurumların kullandığı mobil telefon hatlara ait konuşma ve SMS tutarları ile sabit hatlardan yapılan görüşmelerin maliyetini sordu. Tanrıkulu’nun haziran ayında verdiği önergesini yanıt veren Maliye Bakanı Ağbal, yapılan telefon görüşmelerinin ve SMS gönderimlerinin kamuya maliyetinin toplam 79 milyon 185 bin 931 lira olduğunu açıkladı.

En fazla ödeme Turkcell’e yapıldı

Ağbal, beş yılda Türk Telekom şirketine 18 milyon 890 bin lira, Vodafone’a 10 milyon 586 bin lira ve Ensar Vakfına sponsor olması ile tartışılan Turkcell’e 49 milyon 708 bin lira ödendiğini açıkladı.

Abonelikler bitirilmişti

Karaman’da 10 erkek çocuğun cinsel istismara uğramasıyla kamuoyunun gündemine oturan Ensar Vakfı’na verdiği sponsorluk desteğiyle tepki çeken GSM operatörü Turkcell, skandalın ardından 2016’nın ilk çeyreğinde 600 bin abone kaybetmişti. Turkcell’in 2015 yılı sonu itibariyle 35.8 milyon abonesi bulunuyordu. Turkcell’in bir önceki dönem 584.2 milyon lira net kârı ise bu dönemde 562.7 milyon liraya indi.

Turkcell ayrıca Twitter üzerinden de kendisini eleştiren kişilerin hesaplarının askıya alınmasını talep ettiğinden dolayı eleştirilmişti.