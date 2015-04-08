Bakanlıklar birleştirilecek mi?

Haber ajansı Reuters, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı’nın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı’nın birleştirilebileceğini yazdı. AKP’den milletvekili adayı olan Borsa İstanbul’un eski Başkanı İbrahim Turhan’ın Hazine’den Sorumlu Devlet Bakanı olabileceği iddia eden Reuters, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mevkiinin değişmesi durumunda ise yerine Naci Ağbal’ın geçebileceğini söyledi. Aynı haberde, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın da ekonomi yönetimine dışarıdan destek verebileceği ifade ediliyor.

Reuters'in haberine göre, haziranda yapılacak genel seçimler için partiler Yüksek Seçim Kurulu’na aday listelerini dün teslim ederken Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yeniden aday olamadığı yeni dönemde AKP ’nin yeniden iktidar olması halinde BIST eski Başkanı İbrahim Turhan’ın ekonomi yönetiminde yer alması bekleniyor. Bazı çevrelere göre Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de görevine devam edecek.

'Babacan ekonomi yönetimine dışarıdan destek verebilir'

Reuters’a bilgi veren üst düzey yetkililer ve AKP’ye yakın kaynaklar, ekonomi yönetiminde bazı değişikliklerin zorunlu olarak gündeme geleceğini belirterek, 7 Haziran’daki seçimin ardından Babacan’ın ekonomi yönetimine dışarıdan destek vermesinin gündemde olduğunu belirttiler.

“Seçimlerde AKP yeniden çoğunluğu alırsa daha önce Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı ve BIST Başkanlığı yapmış olan Turhan’ın Hazine’den sorumlu bakan olmaya yakın olduğunu söyleyebiliriz” diyen partiye yakın bir yetkili, Gaziantep’ten aday olan Şimşek’in de Maliye Bakanlığı görevini sürdürmesinin beklendiğini vurguladı. Şimşek, 2009 yılından bu yana Maliye Bakanlığı görevini sürdürüyor.

Turhan'ın ekonomi yönetiminde olmasına kesin gözüyle bakılıyor

Aynı yetkili, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “bildiği ve güvendiği” bir isim olan ve Mart ayında ABD’de yatırımcılarla görüşmeye giden heyette de yer alan Turhan’ın ekonomi yönetiminde olmasına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.”Babacan ve Şimşek gibi hem yurtdışı hem de yurtiçinde kredibilitesi yüksek olan isimlerin kabinede olması büyük bir avantaj ve şans. Ancak Babacan eğer kabinede olmayacaksa, bir şekilde Davutoğlu’nun dediği gibi ekonomi takımının içinde yer alıp destek verirse bu bile büyük bir gösterge olacaktır” diyen bir başka yetkili, yeni ekonomi yönetiminin başlatılan reformları sürdürecek bir yapıda kurgulanmasının beklendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ’ın zaman zaman ekonomi politikaları nedeniyle eleştirdiği Babacan, AKP’nin iktidara geldiği 2002 Kasım ayından bu yana bakanlık yapıyor. Kısa süreli Dışişleri Bakanlığı dışında Babacan Hazine’den sorumlu bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini aldı. Davutoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada, seçim sonrasında bazı makamlar değişse de ekonomi yönetimi ya da diğer alanlarda süreklilik problemi olmayacağını ve “ekip olarak çalışmaya devam edeceklerini” söyledi.

Naci Ağbal'ın ismi de ekonomi için öne çıkıyor

AKP parti tüzüğüne göre üç dönem üst üste milletvekilliği ya da belediye başkanlığı yapanlar yeniden aday olabilmek için bir dönem ara vermeleri gerekiyor. Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden adaylık için ayrılan ve Bayburt’tan TBMM’ye girmesi beklenen Naci Ağbal da ekonomi yönetiminde görev alabilecek isimlerden biri olarak ifade ediliyor. Şimşek’in farklı bir bakanlığa geçmesi durumunda 2009 yılından bu yana müsteşarlık görevi yürüten Ağbal’ın Maliye Bakanı olarak görev alabileceği de vurgulanıyor. Yetkililer, ekonomi kökenli Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un Yurtdışı Türkler, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı gibi mevcut görevlerinden sorumlu olarak kabinedeki görevini sürdürmesinin beklendiğini kaydetti.

Bakanlıklarda bazı yapısal değişikliklerin de gündemde olduğunu belirten yetkililer, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı’nın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı’nın birleştirilebileceğini belirtiyorlar. Yeni yapıyla iç ve dış ticaretin tek çatı altında ele alınması öngörülüyor. Yetkililer, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın iki güçlü bakan adayı olduğunu, ancak seçimlerde aday olan Davutoğlu’nun ekonomi danışmanı Emine Nur Günay’ın da bakanlığa gelebilecek bir diğer isim olduğunu kaydediyorlar. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin üç dönem kuralı nedeniyle yeni dönemde milletvekili olamaması nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyıldız da bakan olabilecek adaylar arasında yer alıyor.