Bakanlık yüksek puanı inceleyecek

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, il milli eğitim müdürlüklerine, Seviye Belirleme Sınavı’na (SBS) katılan öğrencilerden Yılsonu Başarı Puanı (YBP) ile SBS puanları arasında 20 ve daha fazla fark olanların belirlenerek bunun nedenlerinin incelenmesi, sorumlu öğretmen ve yöneticiler hakkında işlem yapılması talimatı verdi.



Çubukçu, il milli eğitim müdürlüklerine “SBS Sonuçlarının Değerlendirilmesi” konulu bir genelge gönderdi. Genelgede, SBS sonuçları ile e-okul imkânlarının uygun şekilde değerlendirilmesinin öğrenci ve okul başarılarının artırılmasında önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Çubukçu, bakanlıkta bu yönde araştırma ve değerlendirme çalışmalarının sürdüğünü, değerlendirme sonuçlarının ilgili konuların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kullanıldığını dile getirdi.



‘Önemli ve gerekli’



Söz konusu verilerin öğrenci ve okul bazında değerlendirmesinin yapılarak öğrenci başarısının artırılmasına yönelik önlemler alınmasının “önemli ve gerekli” olduğunu vurgulayan Çubukçu, şunları kaydetti:



“Bu sebeple 7 ve 8. sınıflarda görev yapan öğretmenlerimizin sınıflarında bulunan öğrencilerin e-Okul bilgileri ve SBP sonuçlarına göre incelemeler yaparak, veli ile işbirliği suretiyle öğrencinin zayıf yönlerini belirleyerek noksanlıklarının giderilmesi ve başarının artırılması için çalışmalar yapmaları gerekmektedir.



Bunun için okul içinde veya aynı eğitim bölgesinde bulunan okullarda zümre öğretmenlerinin, öğrencilerin başarısına katkı sağlayacak çalışmaları işbirliği içinde yürütmeleri gerekmektedir. Ayrıca, son zamanlarda çeşitli platformlarda dile getirilen, bazı okullarda YBP’lerin gerçeğe aykırı olarak yükseltildiği iddiaları öğretmenlik mesleğinin onuru ve okullarımızın itibarı açısından kabul edilemez bir duruma gelmiştir.”





Geçen yıl da yayımlandı



Konuya ilişkin geçen yıl da bir genelge yayımlandığını belirten Çubukçu, bu yıl da aynı çalışmaların yapılarak, sınava katılan öğrencilerden YBP ve SBS puanları arasında 100 puanlık sisteme göre 20 ve daha fazla fark olanların belirlenmesi, bu farkın nedenleri ile ilgili inceleme yapılması, haksız bir uygulama varsa sebep olan öğretmen ve yöneticiler hakkında gerekli işlemin yapılması, sonuçtan ilgili genel müdürlüklere bilgi verilmesini istedi.