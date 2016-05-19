Bakanlık yeni kıdem tazminatını işçilere anketle sordu

Kıdem tazminatını değiştirme çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı il müdürlüklerine anket göndererek yeni kıdem tazminatı alternatiflerini işçilelere sordu. Anket sonucunda 'bireysel hesaba dayalı' kıdem tazminatı sisteminin öne çıktığı belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bakanlığın Türkiye çapında işçiler arasında bir anket yaptığı ve bu ankette bireysel hesaba dayalı kıdem tazminatı sisteminin öne çıktığı konuşuluyor.

Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün yaptığı açıklamada, bu anketin ipucunu verdi. Soylu, “Şu anda elimizde kamuoyuna sunmadığımız ama çalışma hayatı içerisinde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en kapsamlı kıdem tazminatı çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Gerek çalışanlarımızın, gerek işverenlerimizin çok net bir şekilde kendivar olan durumlarını net ve iyi görebileceği bir çalışmayı tamamlamış durumdayız. Çok önemli araştırmalar yaptık. Toplum, çalışanlar, kıdem tazminatını alamayanlar ne talep ediyor, bütün bunları ortaya koyan çalışmaları ve araştırmaları hazırladık. İnşallah bu da 65. Hükümetle birlikte kamuoyuyla paylaşacak” ifadelerini kullandı.

İllere gönderildi

Soylu’nun açıklamalarına temel olan çalışmanın, il müdürlüklerine kısa süre önce gönderilen anket olduğu belirtiliyor. Kıdem tazminatındaki sorunları ve alternatifleri içeren anketin müdürlükler üzerinden Türkiye çapında yapıldığı ifade ediliyor. Gerekirse anketin kapsamının genişletilerek, tekrarlanabileceği de kaydediliyor. Ancak tamamlanan anket ve bu anket kapsamında ulaşılan sonuçlar, henüz işçi ve işveren temsilcilerine gönderilmedi. 65. hükümetin kurulmasından sonra, anket çalışması sosyal taraflarla paylaşılacak ve yeni sistem tartışılmaya açılacak.

Oran önemli olacak

Çalışma Bakanlığı’nın kısa bir süre önce Brezilya ve Avusturya’daki kıdem tazminatı revizyonlarını detaylıca incelediği de biliniyor. Bundan sonraki aşamada en önemli konu, bireysel hesaba dayalı kıdem tazminatı sistemi için işverenlerden aylık olarak ne kadar kesinti yapılacağı olacak. Çalışılan her yıl için “bir aylık brüt maaşın” kıdem tazminatı olarak verilebilmesi için, aylık olarak yüzde 8.33’lük bir kesintinin yapılması gerekiyor. Bu oranın indirilmesi için çeşitli formüller konuşuluyor.

Bunların başında işsizlik sigortası fonundan 1 veya 2 puanın kıdem tazminatına kaydırılması ve devletin bireysel emeklilik birikimlerine olduğu gibi kıdem tazminatı hesaplarına da yüzde 25 destek vermesi bulunuyor. Böyle bir durumda kesinti oranının yüzde 4’e kadar düşürülebileceği hesaplanıyor. Ancak iş dünyası, yüzde 4’lük oranın daha da aşağı çekilmesi gerektiğini savunuyor. Yetkililer, belirlenecek oranın tüm bu seçeneklerin durumuna göre netleşeceğini, bunun da yeni hükümetin kurulmasından sonra olacağını vurguluyorlar.