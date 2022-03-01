Bakanlık, yeni adalet sarayları için yılın ilk iki ayında 702 milyon TL ödedi

Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin birçok yerinde yapımına başladığı yeni yeni adalet sarayları için yalnızca 2022 yılının ilk iki ayında 702 milyon 500 bin TL ödeme yaptı.

Adalet Bakanlığı Aydın Adalet Binası için 489 milyon TL, Adana Kozan Adalet Binası için de 113 milyon 500 bin TL ödeyecek. Kütahya Adalet Binası için de 100 milyon TL harcanacak. Bakanlığın yalnızca 2022 yılının ilk iki ayında adalet sarayları için ödediği tutar 702 milyon 500 bin TL'yi buldu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Bakanlık Aydın'a yeni Adalet Binası ve Adana Kozan Adalet Binası yapım işi için ihaleye çıktı. İki ihale için de Diy-Mar şirketiyle sözleşme imzalandı.

Adalet Bakanlığı'nın 2021 yılında adalet sarayları için harcama tutarları da şöyle oldu:

Muğla Yatağan Adalet Hizmet Binası: 32 milyon 85 bin TL

Balıkesir Burhaniye Adalet Binası: 67 milyon 300 bin TL

Sakarya Adalet Binası: 301 milyon 148 bin TL

Çanakkale Gökçeada Adalet Binası: 17 milyon 888 bin TL

Denizli Ek Adliye Binası: 19 milyon 729 bin TL

Konya Kulu Adalet Binası: 18 milyon 630 bin TL

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası: 175 milyon 61 bin TL

Mardin Adalet Binası: 109 milyon TL

Yalova Ek Adalet Binası: 36 milyon 299 bin TL

Şanlıurfa Ek Adalet Binası: 116 milyon 447 bin TL

Kastamonu Tosya Adalet Binası: 11 milyon 745 bin TL

Mardin Midyat Adalet Sarayı: 31 milyon 700 bin TL