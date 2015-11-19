Bakanlık uyardı: Fiş ve fatura garanti belgesi yerine geçmez

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tüketiciye verilen garanti belgesindeki ispat zorunluluğuyla ilgili odaları uyardı. Bakanlık, tüketicinin satın aldığı ürün karşılığında verilen fatura ya da fişlerin garanti belgesi yerine geçmediğini açıklayarak, satıcılara “Tüketicinin mağdur edilmemesi için gereken önlemleri alın” mesajı gönderdi.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre; Bakanlık Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında tüketicilerin mağdur edilmemesi ve gereken önlemlerin alınması için Türkiye genelindeki sanayi odalarını uyardı.

Yazıda başta satıcılar olmak üzere üretici ve ithalatçıların getirilen zorunluluklara uygun hareket etmesi istendi. Uyarıda Garanti Belgesi Yönetmeliği’nin “Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik olarak ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Garanti belgesinin hazırlanarak tüketiciye verilmesi ve bunun ispatı satıcıya aittir” maddesi hatırlatılarak, “Satılan mallara ilişkin faturalar garanti belgesi yerine geçmemekte olup, garanti belgesinin ayrıca düzenlenmesi gerekmektedir. Garanti belgesinin tüketiciye teslim edildiğinin ispatını saylayacak önlemlerin satıcı tarafından alınması gerekmektedir” dendi. Bakanlık satın alınan ürünler içinde verilen kullanma kılavuzlarının da Türkçe olması gerektiğini belirtti. Satıcılara ve ithalatçılara tüketiciye karşı yükümlülüklerini hatırlatan bakanlık, şu uyarılarda bulundu:

Önleminizi alın

“Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği gereği kullanım ömrü süresince malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Garanti süresi içerisinde arızalı malın satıcıya teslim edilmesi halinde satıcının, teslim edilen arızalı mallarla ilgili olarak malın teslim alındığına dair bir belge düzenlemesi zorunludur. Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının 10 işgünü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur. Bu çerçevede; satıcıların, üreticilerin ve ithalatçıların bu yükümlülüklere uygun hareket etmeleri gerekir. Anlaşmazlık halinde söz konusu mevzuat hükümlerine uygun hareket edildiğini ispat etmek için gerekli önlemleri almaları zorunludur.”