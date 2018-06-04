Bakanlık tecavüz girişimine verilen beraat kararına itiraz etti: Sanığın toplum için yarattığı tehlike ortada

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Eskişehir'de, genç kadını takip ederek, sokakta tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan kişinin kamera görüntüleri ve anlatımlarına rağmen beraat etmesine tepki gösterdi. Karara itiraz eden bakanlık adına sunulan dilekçede, genç kadında bir başkasına ait sperm bulunmasından ötürü sanığa beraat verilmesine karşı çıkılarak, “O sevgilisine de ait olabilir. Olayın vahameti ve kamu vicdanı düşünüldüğünde sanığın toplum için yarattığı tehlike ortadadır. Sanığa ceza verilmelidir” denildi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Bakanlık avukatının sunduğu temyiz dilekçesinde, mağdur E.A.’nın (20) olay gecesi sanık T.D. (33) tarafından takip edildiğine ilişkin görüntülerin bulunduğu ve bunları destekleyen tanık anlatımları olduğu vurgulandı. E.A.’nın pantolonunda T.D.’ye ait DNA örneği çıktığı belirtilerek, “Olay öncesi sanığı hiç tanımayan mağdurun üzerinde sanığa ait DNA örneklerinin çıkması suçun sübuta erdiğini gösterir” denildi.

Sokak ortasında istismara beraatEskişehir’de, geçen yıl alkollü halde evine doğru yürüyen E.A. (20) adlı kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı. Çığlıklar üzerine cama çıkan vatandaşlar, genç kadını belden aşağısı çıplak halde buldu. Polis kamera görüntülerini izleyerek, genç kızın T.D. (33) ve liseli O.U (17) tarafından takip edildiğini tespit etti. Genç kızın cep telefonunu çalan O.U.’ya ‘hırsızlık’ suçundan 2.5 yıl ceza verilirken, mahkeme, savcının tecavüzden ceza istemesine karşın, O.U.’nun itirafları ve kamera görüntülerine rağmen T.D., cinsel istismar suçundan beraat etti.

Temyiz dilekçesinde kararın kamu vicdanını incittiği belirtilerek, şöyle devam edildi: “Olayın şekli; sokakta yalnız yürüyen bayana cinsel saldırı boyutunda olup mağdurun çığlıklarına çevre sakinlerinin koşmasıyla ve alt tarafının çıplak halde görülmesiyle polise haber verilerek kovuşturmaya başlanmıştır.” Savcı Tayfun Atak da kamera görüntüleri, tanık beyanı ve pantolondaki DNA örneği göz önünde bulundurulup ceza verilmesi gerektiğini savunarak kararı temyiz etti.