Bakanlık tasarruflu ampul dağıtacak

Enerji verimliliği çalışmalarıyla yılda 2 Keban Barajına denk gelen bir tasarruf sağlamayı hedefleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, verimlilik çalışmaları kapsamında, belirleyeceği 10 ilde tüketicilere toplam 2 milyon adet tasarruflu ampul dağıtacak.



Tüketicilere söz konusu lambalar verimsiz ampullerini değiştirmeleri şartıyla bedava verilecek.



Bu arada konuyla ilgili Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde, enerji verimliliği kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının mevcut akkor flamanlı lambaları tasarruflu ampullerle değiştirilmesi çalışmalarının da başladığı belirtildi.



Elektrik enerjisinin kullanılma alanları konut, sanayi, ulaştırma, tarım ve cadde-sokak aydınlatması gibi ana sektörler olarak gruplandırılırken, üretilen enerjinin yaklaşık yüzde 4'ü konutlarda ve işyerlerinde aydınlatma için harcanıyor. Aydınlatmanın tasarruflu ampullerle sağlanması halinde ise yüzde 80 oranında tasarruf sağlanabileceği ifade ediliyor.



Bu da otomatik fiyat mekanizmasına bağlı olarak elektrik fiyatlarında artış beklenen dönemde, evlerde aylık elektrik kullanımının yüzde 20'sini aydınlatmanın oluşturduğu dikkate alındığında tüketicilerin aydınlatma için yüzde 80 daha az fatura ödemesi anlamına geliyor.



Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) de konuyla ilgili yaptığı araştırmada, konut aydınlatmasında şeffaf akkor ampuller yerine CFL kullanılmasıyla 2006 yılında toplam 6 milyar 893,2 milyon kilovatsaat (kWh) olarak hesaplanan konut aydınlatması için tüketilen elektrik enerjisi miktarının yüzde 80 oranına karşılık gelen 5 milyar 514,6 milyon kWh miktarının tasarruf edilebilir olduğunu hesapladı. Bu miktar da yaklaşık olarak 1000 MW kapasitede bir santral yatırım tasarrufuna karşılık geliyor.



Alışveriş merkezleri de enerji tasarrufunu anlatacak



Bu arada enerji verimliliği konusundaki çalışmaları bugüne kadar tek başına yürüten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu konuda çalışmaları yavaş yavaş özel sektöre devretme kararı aldı.



Bu çerçevede Enerji Bakanlığı, İstanbul'da Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği üyeleriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda alınan karara göre, her alışveriş merkezi bundan sonra enerji verimliliği konusunda kendi kampanyasını yürütülecek, ne tür kampanya yürüteceği konusunda da Enerji Bakanlığını bilgilendirecek.



Enerji Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'deki alışveriş merkezlerinin günde ortalama 600 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirtirken, “Her perakendeci müşterilerinin bilinçlendirmesine yönelik çalışmalar yürütecek. Çalışmalarda Enver markalı ürünler yer alacak” diye konuştular.



