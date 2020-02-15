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Bakanlık talep etti, HSK gizli tanıklar için harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Gizli Tanık Bürosu kurdu

15 Şubat 2020 14:04

Son dönemde yürütülen terör soruşturmalarında “gizli tanık” sayısının artması üzerine yargı harekete geçti. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Tanık Koruma Kanunu’ndan kaynaklanan işlemlere karşı açılan idari davalara bakması için Ankara 2. İdare Mahkemesi’ni görevlendirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Gizli Tanık Bürosu kurdu. 

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Büro da Başsavcı Vekili Mustafa Başer’in sorumlu olduğu büroda Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan görevlendirildi. Gizli tanıklarla ilgili işlemler, bu büro tarafından yürütülecek. Başsavcılığın yayımladığı yönergede Gizli Tanık Bürosu’nun yapacağı işlemler sıralandı. Bu kapsamda tanık koruma kararı verme, uzatma, değiştirme, kaldırma ile bunlara ilişkin talep ve kararlar söz konusu büro tarafından verilecek. Yazı İşleri Müdürlüğü nezdinde bulundurulacak kasada her gizli tanığa ayrı bir dosya oluşturulacak. Verilen tanık koruma kararları, ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Tanık Koruma Şube Müdürlüğü’ne mühürlü kapalı zarf içerisinde gönderilecek. Gizli tanıkların vermiş oldukları dilekçelerin ve kararların tebliğine ilişkin düzenlenen tebliğ belgeleri dosyaya eklenecek.

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