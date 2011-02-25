-BAKANLIK TAHLİYE LİSTESİ YAYIMLADI ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın başkenti Trablus ile Mısır'ın İskenderiye şehri Borg-Al Arab Havaalanı'ndan Türkiye'ye getirilen yolcuların listesini yayımladı. Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan listede, THY'nin TK-3698 sefer sayılı uçakla Trablus'tan getirilen Türkler ile İskenderiye Borg-Al-Arab Havaalanı'ndan TK-3997 sayılı charter uçağıyla getirilen yolcuların ismi yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı Libya Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG İskenderun Personel Nakliye Gemisine saat 21.15'ten itibaren Bingazi Limanı'nda yolcu alımına başlandığı bildirildi. Açıklamada, bugün de THY'nın Trablus'tan İstanbul'a bir tarifeli sefer ile 3 charter uçuşu, Cerba'dan yine İstanbul'a bir charter seferi gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca, 8 adet askeri ulaştırma uçağının da talebe göre Trablus'a gönderileceği kaydedildi.