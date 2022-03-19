Bakanlık raporu: SGK açığının kapatılması için 5,7 milyar lira ödenek aktarıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2021 yılı Faaliyet Raporu’na göre; Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) açığının kapatılması için 5,7 milyar lira ödenek aktarıldı. Program dışı denetimlerde 3,5 milyon işçinin haklarının tam olarak verilmediği saptanırken, iş güvenliği yönünden 296 iş yerine 5,9 milyon lira para cezası, 44 iş yerine durdurma cezası verildi. İş kazalarının önlenmesi ve meslek hastalığı tanısında hedeflenen oranlara ulaşılamadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2021yılı faaliyet raporunu açıkladı. Çalışma izni istatistiklerine yer verilen raporda, 2011 yılında 17 bin olan çalışma izni sayısının 2021 yılında 168 bin 95'e çıktığı belirtildi.

Gençlerin istihdamına yönelik hedefin açıklandığı raporda, 2023 yılında genç işsizlik oranının yüzde 17,2; istihdamının ise yüzde 46 seviyesine çıkarılması hedeflendi.

25 işletmeye 1 milyon lira para cezası kesildi

Raporda, işçi sağlığı ve iş güvenliği için kişisel koruyucu donanım denetimlerinin sonuçları da açıklandı. Buna göre, 23 farklı ilde gerçekleştirilen 52 adet piyasa gözetim ve denetim görevi sonucunda denetlenen 341 üründen 48'i uygunsuz veya güvensiz bulundu. 25 işletmeye 1 milyon 54 bin 533 lira para cezası kesildi.

SGK’nin 2021 yılındaki açığı 5,7 milyar lira

Rapora göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) emeklilik sistemindeki açığını kapatmak için Bakanlık bütçesinden 5 milyar 700 milyon lira ödenek aktarıldı. Aktarılan ödenek için raporda; “15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 431/d maddesi “Merkezi yönetim bütçesinden yapılacak diğer transferler” kapsamında “Emeklilik Sigortası Finansman Açığı” için Bakanlığımız bütçesinden SGK'ya 2021 yılında 5 milyar 700 milyon lira ödenek aktarılmıştı” bilgileri verildi.

3,3 milyon işçinin hakları tam ödenmedi

Bakanlığın yaptığı denetimlere de yer verilen raporda; program dışı yapılan denetimlerde 3 milyon 356 bin 706 işçinin iş sözleşmesi ve tabi oldukları mevzuattan kaynaklı alamadıkları haklarının ödenmesi sağlandı. Ödenmeyen hakların brüt miktarı 65 milyon 551 bin 716 lira olurken, 2 bin 704 işverene toplam 89 milyon 434 bin 702 lira idari para cezası uygulandı.

İş güvenliğini ihlal eden 44 işyerine durdurma cezası

İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden yapılan 2 bin 623 denetimde, 296 işyeri için toplam 5 milyon 984 bin 295 lira idari para cezası uygulandı, 44 işyerinde işin durdurulmasına karar verildi.

Yapılan programlı denetimler sonucunda ise 14 özel istihdam bürosu hakkında 4 milyon 689 bin 596 lira idari para cezası uygulanması istendi. Raporda, özel istihdam bürolarına ilişkin “Ayrıca özel istihdam bürosu tarafından işe yerleştirilen yabancı uyruklu kişilerin 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında, işe yerleştirildikleri işverenliklerde, çalışma izinlerinin bulunup bulunmadığı da incelenmiş ve konu ile ilgili gerekli iş ve işlemler yapılmıştır” denildi.

Programlı teftişler sonunda işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden sektörlere göre kesilen para cezaları şöyle:

“Metal sektöründe 888 işverene 11 milyon 154 bin 841 lira; kauçuk ve plastik ürünlerin üretildiği işyerlerinde 164 işverene 1 milyon 925 bin 394 lira; tekstil sektöründe 444 işveren hakkında 6 milyon 45 bin 783 lira; Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında olan işyerlerinde 152 işveren hakkında 9 milyon 600 bin 567 lira; maden sektöründe 313 işveren hakkında 18 milyon 850 bin 336 lira; yapı işyerlerinde 564 işveren hakkında 10 milyon 265 bin 463 lira.”

İş kazası ve meslek hastalığında hedefe ulaşılamadı

Rapora göre; Bakanlık, meslek hastalığında tanı sayısı ve yüz binde ölümlü iş kazası oranını düşürme hedeflerine ulaşamadı. Meslek hastalığı tanısında yüzde 10 artış planlıyordu ancak mevcut tanıların yüzde 16,7 gerisine düştü. Ölümlü iş kazasında ise yüz binde yüzde 5,7’ye düşürme hedefi, yüzde 5,6 olarak gerçekleşti. (ANKA)