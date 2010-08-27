Bakanlık, Q7 ve Guti'yi transfer etmek istiyor

T24 - Bakan Günay'ın “Guti ve Quaresmayı turizm tanıtım faaliyetlerinde kullansak fena mı olur' sözünün ardından Turizm Bakanlığı Beşiktaş'la resmen temasa geçti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı “Guti ve Quaresmayı turizm tanıtım faaliyetlerinde kullansak fena mı olur' açıklamasını ciddiye alan Bakanlık yetkilileri, iki futbolcu başta olmak üzere tanıtım faaliyetlerini Türkiye’deki ünlü yabancı futbolcular üzerine kurmak üzerine harekete geçtiler.

Bakan Günay’ın önerisi amacıyla Beşiktaş kulübüyle Quaresma ve Guti için temasa geçtiklerini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, “Türkiye’deki takımlarda oynayan yabancı futbolcuların tanıtım filmlerinde oynaması için teklif götüreceğiz. Buna Beşiktaş kulübüyle başladık. Kulüplerin izninin ardından menajerler vasıtasıyla oyuncular Türkiye’nin tanıtımını üstlenecekler. Tanıtımda futbolun gücünü kullanacağız ve bunun çok akıllıca olacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Taşbaşı, Bakan Günay’ın düşündüğü gibi futbolcuların Ayasofya’daki melek tasvirlerine bakarken fotoğraflarının çekilebileceğini, Topkapı Sarayı’na da

götürebileceklerini belirtti.



İran, Suriye başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinden bu yıl Türkiye’ye gelen rekor turist rakamının ardından bu pazarı kaybetmemek için Bakanlık olarak ellerinden geleni yapacaklarını bildiren Taşbaşı, bu ülkelerdeki fuarları da yakından izleyeceklerini söyledi. Taşbaşı, “Fuarların yanında kültürel ve sosyal etkinlikler de düzenleyerek bu ülke pazarlarına hitap etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



Senaristler sıraya girdi!



Önümüzdeki yıl Ortadoğu ve Arap ülkelerinde tanıtım faaliyetlerinin Batı ülkelerindan daha aktif olacağını söyleyen Taşbaşı, Gümüş dizisi başta olmak üzere birçok dizinin yapımcısından teklifler aldıklarını söyledi. Taşbaşı, şöyle devam etti: “Bu tür diziler sayesinde Türkiye daha çok tanındı. Buraya yönelik stratejimize devam edeceğiz. Gümüş dizisi başta olmak üzere birçok dizinin yapımcıları bu ülkelere yönelik tanıtım filmleri çekmek için proje getiriyorlar. ‘Dubai, Suudi Arabistan ve Suriye’de dizi yıldızlarına program yaptıralım sonra Kapadokya ve İstanbul’da filmlerini çekelim’ diyenler var. Projelerin hepsini inceliyoruz.”



