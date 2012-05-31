Bakanlık polisleri genelevlerden çekiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nca hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı'nca onaylanarak valiliklere gönderilen genelge uyarınca, genelev önlerinde bulunan polis noktaları kaldırılacak ve polis artık burularda nöbet tutmayacak. Özel işletme olan genelevlerin güvenliği, özel güvenlik elemanlarınca sağlanacak.

AB uyum süreci çerçevesinde hazırlanan genelgeyle, genelev sahipleri, İl Özel Güvenlik Komisyonları'nın izniyle özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alabilecek.

Genelev işletmecilerinin, yeni düzenleme sonrası özel güvenlik izni almak için, İl Özel Güvenlik Komisyonları'na müracaat etmeleri gerekiyor.

Söz konusu yeni düzenleme sonrası polis, özel anlamda genelevlere koruma hizmeti vermeyecek. Genelevlerin güvenliği, polisin genel ahlak ve güvenliği sağlama ve bu amaçla da gerekli görülen zamanlarda denetleme görevi kapsamında ele alınacak.

Genelgenin uygulanmaya başlamasının ardından kontrollerin etkin bir şekilde yapılabilmesi için genelevlere yakın güzergahlara, sabit kalmaksızın ve herhangi bir yardım talebi ya da ihbar geldiğinde olay yerine hızla intikal edebilecek şekilde motorize devriye ekipleri görevlendirilecek.

Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında çıkarılan genelevler ve genelevlerin tabi olacakları konuları içeren tüzük, polise fuhuş yapılan yerler ile fuhuşu meslek edinenleri ''denetleme görevi'' veriyor.

Yeni uygulamayla 18 yaşından küçükleri ve öğrencileri, özel güvenlik görevlileri denetleyecek. Emniyet Genel Müdürlüğü de Özel Güvenlik Dairesi aracılıyla buralarda görev yapan özel güvenlikçileri takip edecek ve gerektiğinde ceza verecek.

Polisin genelev önlerinde nöbet tutması, mesleğin itibarına zarar verdiği ve personel israfına yol açtığı gerekçeleriyle eleştirenlere karşın, 18 yaşından küçükler ve öğrencilerin içeri alınmaması konusunda polisin çok önemli bir görev yürüttüğünü savunanlar da bulunuyordu.