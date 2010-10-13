Bakanlık önünde çay içtiler, TBMM'de dayak yediler...

T24 - Enerji Bakanlığı'nın önünde eylem yaparken çay ikramıyla karşılanan Greenpeace üyeleri, sekiz ay sonra benzer bir eylemi TBMM kapısında yaptılar. Eylemciler yerlerde sürüklenerek gözaltına alındılar.



Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın Bakanlık önünde çay ikram edip, nükleer enerji konusunda görüş alışverişinde bulunduğu Greenpeace eylemcileri, TBMM'nin önünde oturma eylemi yaptıkaları için üç yıl hapis istemiyle dava açıldı.Radikal gazetesinde yer alan habere göre:



Greenpeace’in öncülüğünde TBMM önünde eylem yapan 58 nükleer enerji karşıtı aktivist mahkemelik oldu. Topladıkları 170 bin imzayı TBMM’ye iletmek isteyen ancak polis tarafından yaka paça götürülen aktivistlerin üç yıl hapisleri isteniyor.



Aktivistlere yöneltilen suçlamalar arasında ‘nükleer karşıtı giysiler giymek’ de var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise “Benekli, puanlı ne giyerse giysin herkesin farklı düşünmeye ve bunu açıklamaya hakkı olduğu” görüşünde....



Greenpeace’i mahkemelik eden eylemi, 6 Temmuz’da, yani TBMM Türkiye’nin ilk nükleer santralıyla ilgili yasa tasarısını görüşürken yapıldı.



Mersin Nükleer Karşıtı Platform, Sinop Çevre Dostları Platformu, Yeşiller Partisi ve Greenpeace üyelerinden oluşan 58 kişilik grup, ellerindeki 170 bin nükleer karşıtı imzayı teslim etmek amacıyla TBMM binasının tören kapısı önündeki merdivenlerde oturmaya başladı. İçeride görüşmeler sürerken dışarıda da santrallar için adres gösterilen iki ilden (Mersin ve Sinop) sivil toplum örgütleri seslerini duyurmak istemişti. Ancak üzerlerine ‘Türkiye nükleer istemiyor’ yazılı tişörtler giyen aktivistler yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Yetmedi. Haklarında dava da açıldı.





Bir de kenetlendiler



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, en küçüğü 18, en büyüğü 70 yaşındaki eylemciler için ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle üç yıl hapis cezası istendi. İddianamade ‘Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen grubun nükleer santral karşıtı giysiler giyerek ellerinde dövizlerle oturma eylemi gerçekleştirdiği; güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen eylemlerini sürdürdükleri; birbirlerine kenetlenmek suretiyle eylemlerini sürdürmekte ısrar ettikleri ve eyleme güvenlik güçlerince güç kullanılarak son verildiği’ vurgulandı.



Sürüklenerek götürülen eylemciler, 170 bin kişinin imzasının yer aldığı kutuları bürokratlara teslim etmeyi de başaramadı. İmzaların yer aldığı kutu, daha sonra yasanın görüyşmeleri sırasında konuşma yapan Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün elinde, TBMM kürsüsüne kadar çıkmayı başardı. Ve Öztürk kutuyu Enerji Bakanı Taner Yıldız’a verdi.



58 nükleer karşıtı aktivistin yargılanacağı davanın ilk duruşması, 28 Ekim günü Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.





‘İster benekli, puanlı giysinler’



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Türkiye’nin nükleer enerji macerasında başından beri ‘farklı’ bir portre çizdi. Yıldız, Greenpeace’i ofisinde ziyaret eden ilk bakan oldu.

Yıldız, dava haberi üzerine eylemleri şiddete dökülmediği ve kişisel hakları tehdit etmediği sürece herkesin farklı düşünceleri açıklama serbestliği olması gerektiğini, referandum sonrası hoşgörünün artarak korunması gerektiğini vurguladı. Eylemcilerin ‘nükleer karşıtı giysi’ giymekle suçlanmasını ise “Benekli, puanlı ne giyerlerse giysinler, ben bunu renklilik olarak görüyorum” diye değerlendirdi.





Varil kılığında geldiler



‘Greenpeace’ eylemcileri 24 Kasım 2009 tarihinde Enerji Bakanlığı önünde nükleer atık varil kılığına girerek eylem yapmıştı. Bu sırada Bakan Yıldız Libya’daydı. Özel güvenlik görevlileri eylemcilere müdahale etmeye kalktı. Ancak devreye bakanlık yetkilileri girdi, müdahale bir yana eylemcilere çay ikram etti. Bakan ise Türkiye’ye dönünce iade-i ziyarette bulundu; 2 Aralık 2009 tarihinde Greenpeace’in İstanbul’daki Türkiye ofisine gelip çaylarını içti. Böylece ilk kez bir bakan Greenpeace’i ziyaret etmiş oldu.



Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Uygar Özesmi Bakan’a ‘Nükleer ile Yaşama Hazır mısınız?’ yazılı tişört hediye etti. Yıldız, tişörtü görünce ‘Evet, hazırız’ yanıtını verdi! Yıldız’a çay da ikram edildi. Bakan çayı alırken “Radyasyonlu mu” diye sordu. Özesmi “Bu garantili çay” diye rahatlattı. Yarım saatlik ziyareti boyunca Greenpeace gönüllüleriyle tanışan Yıldız, ofisten Greenpeace’in hazırladığı Enerji Devrimi Raporu’yla çıktı. Çalışmalarında Greenpeace’in görüşlerini de almak istediklerini söyleyen Yıldız, iki tarafın temsilcilerinin de yer alacağı bir çalışma grubu kurulacağını söyledi. Peki o çalışma grubuna ne oldu?



Greenpeace Akdeniz Enerji Kampanyası Sorumlusu Korol Diker’in verdiği bilgiye göre ‘böyle bir grup hiç oluşmadı’. Diker, yargılanacak 58 kişi arasında yer alıyor. Davanın amacının ‘göz korkutmak’ olduğunu düşünüyor. Yıldız dün “Greenpeace üyeleri ile yeniden çay içer misiniz” sorusuna “Her zaman” yanıtını verdi. Greenpeace’in bugüne kadar Çevre Bakanı da dahil hükümetten başka ziyaretçisi olmadı.







