"Bakanlık muhalif gördüğü hekimler yerine yabancı hekimleri atıyor" iddiası

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, gerekçe gösterilmeden ataması yapılmayan hekimleri ve son dönemde yaygınlaşan yabancı hekim atamalarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

Önergesinin gerekçesinde, hekim ihtiyacına vurgu yapan Emir, en erken 2024 yılında kapanacak hekim açığına, Sağlık Bakanlığı’nın yabancı hekim çalıştırma düzenlemesi yaparak çözüm bulduğunu anımsattı ve hekim açığına karşın Sağlık Bakanlığı’nın son atamada 1500’ün üzerinde hekimin atamasını yapmadığını, bunun yerine yabancı hekimleri atadığını iddia etti.

Eylül ayı hekim atamalarını daha önce de gündeme getirdiğini kaydeden Emir, ancak sorularına hâlâ yanıt alamadığını ifade etti. Emir, “Aynı süreçte sadece İstanbul’daki aile sağlık merkezlerine ataması yapılan 78 hekimden sadece 21’inin TC uyruğuna sahip olup, 57’sinin yabancı uyruklu olduğu tespit edilmiştir” dedi.

Sosyal medya fişlemesi

Ataması yapılmayan hekimlerin keyfi bir şekilde, çoğunlukla da sosyal medya paylaşımları üzerinden fişlendikleri için atanmadığını, iktidarın ideolojik bakışına muhalif gördüğü hekimleri mesleğin dışında tutarak, yurtdışından hekim arayışına gittiğini söyleyen Emir, “Vatandaşlarımızdan toplanan vergilerle kurulan üniversitelerimizde, anne babaların bin bir güçlükle okuttuğu hekimlerimizin hukuka açıkça aykırı nedenlerle atamasının yapılmayıp, ‘ithal hekim’ atamalarının yapılması vicdanları derinden yaralamaktadır” dedi.

Emir, özetle şu soruları sordu:

“82. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü atama kura çekimine toplam kaç hekim katılmıştır? Bunların kaçı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kaçı yabancı uyrukludur? Ataması yapılmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hekimlerin atanmama gerekçeleri nelerdir? Ataması yapılan yabancı uyruklu hekimlerin arşiv kaydı ve güvenlik soruşturmaları yapılmış mıdır? Ataması yapılan yabancı uyruklu hekimler hangi ülkenin üniversitelerinden mezun olmuştur?”