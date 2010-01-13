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Bakanlık müfettişlerine soruşturma yolu açıldı

Tüm Adalet Bakanlığı müfettişlerine soruşturma yolunu açıldı.

13 Ocak 2010 02:00

T24 - Danıştay, hakim ve savcılarla ilgili dinleme kararlarını aldıran Teftiş Kurulu'nun başkan ve yardımcıları dahil tüm Adalet Bakanlığı müfettişlerine soruşturma yolunu açtı.

Danıştay 5. Dairesi, Adalet Bakanlığı'nın müfettişler hakkında soruşturma izni vermemesinin hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Karara göre; Teftiş Kurulu başkanı, başkan yardımcıları, kurulda görev yapan birinci sınıf müfettiş ve başmüfettişler, hakim ve savcılar hakkındaki dinleme kararlarına ilişkin olarak soruşturulacak.

Müfettişler hakkındaki soruşturmayı adli yönden Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu, disiplin yönünden ise Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu yapacak.
 
Soruşturma sonucunda müfettişler hakkında uyarma ya da görevden çekilmeye davet cezaları verilebilecek.
 
Danıştay, hakim ve savcıların dinlenilmesine dayanak oluşturan Teftiş Kurulu yönetmeliğinin ilgili hükmünün de yürütmesini durdurmuştu.

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