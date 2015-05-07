Bakanlık 'kurtardık' dedi, Gürcistan'da gözaltına alınan iş adamı yalanladı: Hâlâ mağdurum

Gürcistan'da gözaltına alınan Sağlam Tur Seyahat şirketi sahibi Mehmet Sağlam'ın, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin, Başbakan Irakli Garibaşvili ile yaptığı görüşmeler sonucu serbest bırakıldığı açıklandı. Pasaport ve kimliğine el konarak serbest bırakılan Sağlam ise kendisine ulaşan DHA uhabirine yaptığı açıklamada, mağduriyetinin devam ettiğini söyledi.

30 Nisan’da, Batum’daki Turizm Fuarı için havayoluyla Gürcistan’a giden Sağlam, yanındaki ağrı kesici hap nedeniyle gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu özelliği bulunan ağrı kesici sebebiyle nezarete konan Sağlam, Batum’daki Türkiye Başkonsolosluğu’ndan, eşi Sema Sağlam da Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım istedi.



Yaşanan gelişmelerin basında yer alması üzerine Ekonomi Bakanlığı’nda bir yazılı açıklama yapılarak, "Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, nezdindeki girişimleri sonucu işadamı Mehmet Sağlam bu akşam serbest bırakıldı" dendi.



DHA muhabirinin telefonla görüştüğü Mehmet Sağlam ise serbest bırakılmasına rağmen mağduriyetinin sürdüğünü ifade ederek, "Halen Türk büyükelçiliğindeyim. Kimlik ve pasaportlarım ise iade edilmedi. Mağduriyetim sürüyor. Kimlik ve pasaportum olmadığı için otelde bile kalamıyorum" açıklamasını yaptı.