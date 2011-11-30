Bakanlık Kocaoğlu için soruşturma izni verdi

T24- İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile bazı ilçe belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 89 meclis üyesi hakkında soruşturma izni verdi.



İzmir’in Urla ilçesindeki kentsel bölge nazım imar plan notunda değişiklik yapılarak bazı mülk sahiplerine haksız rant sağlandığı iddiasıyla yapılan inceleme sonucunda İçişleri Bakanlığı, aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın da yer aldığı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 89 üyesi hakkında soruşturma izni verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, şikayet üzerine, İçişleri Bakanlığı, plan değişikliği yapılarak Urla’daki mülk sahiplerine haksız rant sağlandığı ve meclis toplantılarının yönetmeliğe uygun yapılmadığı, alınan kararların usulsüz olduğu iddiasıyla 129 belediye meclisi üyesi hakkında ön inceleme yaptı.

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının 1 Ağustos 2011 tarihli kararında, 16 Nisan 2010’da İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’nda Urla’da değişiklik yapıldığı hatırlatıldı.

Şikayet üzerine İzmir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü personeli tarafından bölgede araştırma yapıldığı, plan değişikliğinin Urla bölgesi için diğer yerlere göre daha küçük parsellerde daha fazla yapının inşa edilmesi dolayısıyla "yapı yoğunluğu" getireceği şeklinde değerlendirmede bulunulduğu belirtilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Bilgi ve belgeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi elemanlarının hazırladığı itiraz inceleme raporu, konuyla ilgili araştırma raporu ve mevzuat çerçevesinde bakıldığında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararları doğrultusunda İzmir kentsel bölge nazım imar planında yapılan değişikliğin çevre düzeni plan kararlarına uygun olmadığı, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozacak nitelikte olduğu, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelerle hazırlanmadığı, çevre düzeni planı ilke, esas ve kararlarına aykırı bir düzenleme olduğu anlaşılmıştır."



Hakkında soruşturma izni verilenler



Ön inceleme sonucunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyelikleri bulunan Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Menderes Belediye Başkanı Ergün Özgün, Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’ın da aralarında bulunduğu 89 meclis üyesi hakkında soruşturma izniverildi.



İkinci iddia konusu "meclis toplantıları ve kararlarında çalışma yönetmeliğine uyulmadığı" ve "alınan kararların usulsüz olduğuna" yönelik inceleme sonunda ise çalışmalara hız kazandırması amacıyla hareket edildiği ve suç işleme kastı bulunmadığı gerekçesiyle yargılanmayı gerektirecek bir duruma rastlanmadığı ve soruşturma izni verilmediği bildirildi.



İçişleri Bakanlığı inceleme kararının altında İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in imzası bulunuyor.