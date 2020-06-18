Bakanlık, Katar merkezli şirketten kiraladığı ambulans uçaklar için günlük 2 saat uçuş garantisi vermiş

Sağlık Bakanlığı’nın en büyük hissesi Katar merkezli Gulf Helikopters Şirketi’ne ait olan Red Star Havacılık Şirketi’nden kiraladığı iki ambulans uçak için ‘günlük iki saat uçuş garantisi’ verdiği ortaya çıktı. Bakanlığın imzaladığı sözleşmeye göre uçaklar bir gün boyunca hiç havalanmasa dahi iki saatlik uçuş bedeli ödeniyor

Sağlık Bakanlığı’nın, en büyük hissesi Katar merkezli Gulf Helikopters Şirketi’ne ait olan Red Star Havacılık Şirketi’nden kiralandığı iki ambulans uçak için ‘günlük iki saat uçuş garantisi’ verdiği ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 19 Şubat 2018 tarihinde iki adet ve en az iki hasta taşıma kapasiteli uçağı Red Star Havacılık Hizmetleri Anonim Şirketi’nden 126 milyon TL’ye kiraladı. Ambulans uçakların 18 Haziran 2018 ile 18 Haziran 2022 yılları arasında dört yıl boyunca kullanılacağı belirtildi. Bakanlık ile Katar ortaklı şirket arasında imzalanan sözleşmeye göre, şirkete günlük iki saatlik uçuş garantisi verildi. Sağlık Bakanlığı, ambulans uçakların hiç havalanmadığı günler için iki saatlik uçuş bedeli garantisi verdi.

Sözleşmenin “Ambulans Uçakların İşletilmesine Dair Genel Esaslar” başlıklı bölümünde “Hava ambulansların konuşlanma yeri Gaziantep ve İzmir olacaktır” denildi ve “Bir ambulans uçak için ödeme garanti edilen günlük uçuş saati günde iki saattir. Ambulans uçağın tamamı için ödenecek toplam kira bedeli, uçak için günlük üç saat uçuş bedeli dikkate alınarak hesaplanır” ifadelerine yer verildi.

Sözleşmeye göre, “Uçuş sürelerinin garanti edilen uçuş saatlerinden fazla olması durumunda, fazla hakedişe esas uçuş süresi için ödenecek uçak bedeli, bir saatlik uçuş fiyatı üzerinden hesaplanarak yükleniciye ödenecek ve garanti edilen uçuş saatinin tamamlanmaması durumunda da eksik ödeme yapılmayacak.”

Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Red Star Havacılık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin yüzde 49’luk ve en büyük hissedarı Katar merkezli Gulf Helikopters Şirketi. Şirketin yüzde 46’lık hissesi Celal Emre Dursun’a ve yüzde beşlik hissesi ise Fatih Yalçın’a ait.

Vatandaşlık şartı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise “Genel Havacılık Yönetmeliği” gereğince Türkiye’de faaliyet gösterecek şirketlerde Türkiye vatandaşı ortak bulunması gerektiği belirtilerek “Genel havacılık faaliyetleri yapmak üzere başvuruda bulunacak gerçek kişilerin Türk vatandaşı olması, tüzel kişilerin hisselerinin çoğunluğunun Türk vatandaşı olan bir ortakta bulunması zorunludur. Çoğunluğu yabancı ortak olan bir işletmeciden ortaklık yapısını mevzuata uygun hale getirmesi istenir, getiremediği takdirde başvurusu uygun değerlendirilmez” şartı yer alıyor.