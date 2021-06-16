Bakanlık kamu aylık harcamalarını açıkladı; yılın ilk beş ayında müteahhitlere 23 milyar TL ödendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamunun aylık harcama rakamlarını açıkladı. Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, yılın ilk beş ayında müteahhit ve firmalara 23 milyar TL’den fazla ödeme yapıldı.

Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan ve hesabı sorulamayan “örtülü ödenek” olarak isimlendirilen Gizli Hizmet Giderleri kaleminden yapılan harcamaların tutarı, bu yılın beş ayında 884 milyon 522 bin TL’ye ulaştı. Verilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ocak’ta 267 milyon 803 bin TL, Şubat’ta 89 milyon 363 bin TL, Mart’ta 371 milyon 579 bin TL, Nisan’da 52 milyon 726 bin TL ve Mayıs’ta 103 milyon 51 bin TL’lik örtülü harcama yaptı.

Makam araçları kirası 260 milyon TL

Kamu harcamalarında dikkat çeken bir diğer kalem ise kiralar oldu. İktidar, beş ayda kamu kurumlarının kira giderleri için yaklaşık 4,8 milyar TL ödedi. Bu tutarın 260 milyon TL’si taşıt kiralarına, 4 milyar 207 milyon TL’si hizmet binası kiralarına, 57 milyon TL’si uçak kiralarına ve 254 milyon TL’si personel servis kiralarına harcandı. 27 milyon TL ise lojmanlara ödenen kira tutarı olarak kayıtlara geçti. İktidar ayrıca gemi, canlı hayvan, iş makinesi, bilgisayar ve bilgisayar sistemleri, eğitim ve öğretim gibi gerekçelerle de kira ödedi.

Müteahhitlere 23 milyar TL

İktidarı, 2021 yılının beş ayında müteahhit ve firmalara 23 milyar TL’den daha fazla ödeme yaptı. Farklı harcama kalemlerinde bulunan müteahhitlik giderleri için sadece mayıs ayında yaklaşık 8 milyar TL ödendi. Bu harcama, yıl rekoru olarak da kayıtlara geçti.

Sosyal yardıma sadece 2 milyar TL

AKP, aralarında engelli aylığı, doğum yardımı, çocuklu ailelere yardım gibi harcamaların yer aldığı “Sosyal Yardımlar” kalemi için 2 milyar TL harcadı. Sosyal yardım kaleminden yapılan bazı harcamalar şöyle:

-Silikozis aylıkları: 248 bin TL

-Çocuklara aileleri yanında bakım desteği: 149 milyon TL

-Doğum yardımı: 30 milyon TL

-Bakıma ihtiyacı olan engellilere evde bakım desteği: 861 milyon TL

-Ücretsiz seyahat desteği: 6 milyon TL

-Muhtaç engellilere yardım: 4 milyon TL

-Sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara destek: 5 milyon TL

-18 yaş altı engelli yakınlarına sağlanan destek: 50 milyon TL