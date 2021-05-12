Bakanlık, kamu arazilerindeki turizm tesislerinin mali yükümlülüklerini erteleme hazırlığını, sadece 'AKP Grubu'na' ilettiğini' duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kamu arazisi üstüne kurulan turizm tesislerinin mali yükümlülüklerinin ertelenmesi için çalışma başlatıldığını ve bu çalışmanın sadece "AKP Grubu ile "paylaşıldığını" duyurdu .

Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin olumsuz etkilediği turizm sektörüne yönelik yeni destek düzenlemesi kapsamında, Hazine arazisi üstüne kurulan turizm tesislerinin 2021 yılında kamuya yapacağı ödemelerin ertelenmesi için çalışma başlatıldı. Turizm Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, çalışmanın "AKP grubu ve milletvekilleri ile paylaşıldığı" belirtildi.

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Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin; kira kesin izini kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yaralanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ertelenmesi için çalışma başlatılmış olup, AK Parti Grubu ve Sayın Milletvekilleri ile paylaşılmıştır."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da, Turizm Bakanlığı'na tepki göstererek, "T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeni ismi “AK Parti Kültür ve Turizm Bakanlığı” mı oldu?" dedi.