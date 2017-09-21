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Bakanlık itiraz etti; 'Uğur Kurt cinayeti' davasında '734 bin lira' tazminat

Uğur Kurt’un ölümünde İçişleri Bakanlığı’nın tam kusurlu olduğu ifade edildi

21 Eylül 2017 10:58

Okmeydanı'nda, cenaze törenine katılmak için beklerken polis kurşunuyla öldürülen Uğur Kurt davasında İçişleri Bakanlığı, 734 bin 162 lira tazminata mahkûm edildi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Uğur Kurt, 14 Mayıs 2014’te Okmeydanı Cemevi’nde, polis Sezgin K.’nın göstericilere sıktığı kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Sanık Sezgin K. hakkında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan ceza davasında ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ten 12 bin 100 lira para cezası çıktı. 

Kurt ailesinin İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı tazminat davası da İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme, Kurt ailesine 734 bin 162 lira maddi ve manevi tazminat verilmesine hükmetti. 

Kararda, Sezgin K.’nın “Eylemciyi isabet ettirmeyip olaylarla ilgisi bulunmayan Kurt’u vurduğu” ve “Tecrübesizliği nedeniyle korku ve paniğe kapıldığı” belirtildi. Kurt’un ölümünden İçişleri Bakanlığı’nın tam kusurlu olduğu ifade edildi. 

İçişleri Bakanlığı idarenin sorumlu olmayacağını savunarak karara karşı çıktı. Kurt ailesinin avukatı Aslı Kazan da tazminat miktarını düşük bularak karara itiraz etti.

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