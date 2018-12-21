Bakanlık, İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ertelenme gerekçesini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ertelenmesi ile yaptığı açıklamada, erteleme gerekçesinin "güvenlik ve yolcu konforu" olduğunu duyurdu.

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Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

"Yıllık 70 milyona yakın yolcunun kullandığı Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan taşıma işleminin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi ve taşıma sonrasında yolcu konforunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla bu süreç kademeli olarak yapılmaktadır.

"Bu büyüklükteki bir operasyonun gerçekleştirilirken havayolu ve yer hizmetleri firmaları çalışanlarının da eğitimleri, kullanılacak ekipmanların taşınması, kurulumu ve kullanılması süreçleri de titizlikle izlenmekte bu sürecin eksiksiz olarak tamamlanması planlanmaktadır. Bu doğrultuda kademeli olarak gerçekleştirilen taşıma işlemi 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle hızlandırılacak ve yolcu konforundan taviz verilmeden Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na uçak seferleri ve yer hizmetleri kademeli olarak taşınacaktır."

Bakanlık açıklamasında kademeli olarak gerçekleşeceği belirtilen taşınmanın ne zaman tamamlanacağı ile ilgili bilgi verilmedi

30 ve 31 Aralık'ta yapılması planlanan büyük taşınmanın ertelenmesi sonrası sürecin Mart ayına kadar uzayabileceği kaydediliyor.