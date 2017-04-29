Bakanlık ilan verdi, satış durmadı; yıldız avcısı 13 milyon dolara ABD'de satıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’den yurtdışına kaçırılan Kilia tipi idolün (Yıldız Avcısı) New York’taki ünlü müzayede evi Christie’s tarafından satışa sunulduğu gün New York Times gazetesinde tam sayfa “açık mektup” yayınladı. 13.7 milyon dolara satılan Yıldız Avcısı el değiştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yapılan araştırmada, idolün Türkiye kökenli olduğu ve pek çok bölgede ele geçmiş örneklerinin bulunduğunu, Manisa Müzesi’nde benzer örneklerinin yer aldığı ve idolün yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılmış olma ihtimalinin yüksek olduğu tespit edildi.

Satıştan çekin

Müzayede evi ile iletişime geçerek durumu anlatan bakanlık, eserin satıştan çekilmesi ve Türkiye’ye iade edilmesini istedi. İyi niyet çerçevesinde ve diplomatik yollardan yapılan bu girişime müzayede evi tarafından olumsuz yanıt verilmesi üzerine bakanlık, hukuki süreci başlattı. Mahkeme sonucunda alınan karara göre, eser müzayedenin bir parçası olarak kalacak olmasına rağmen, en yüksek fiyatı veren kişi 60 gün boyunca beklemek zorunda kalacak. Buna göre, Christie’s firması 60 gün boyunca ödeme kabul edemeyecek ve ürünü teslim edemeyecek. Christie’s yönetimi, eserin açık artırması başlarken “Bu eser Türkiye Cumhuriyeti tarafından mülkiyet/hak iddiasına tabidir” duyurusu yapacak ve eser üzerinde Türkiye’nin tüm haklarının saklı olduğunu belirtecek.

Teşekkür ediyoruz

Bakanlık ayrıca eserin satışa sunulduğu gün (dün) New York Times gazetesinde tarihi eser kaçakçılığına dikkat çeken bir açık mektup yayınladı. Mektupta özetle şöyle denildi: “2012 yılındaki sanat ve fikirlerin uluslararası kültürel değişimi etkinliğinde tanıtılan ve MS 194 yılına ait ‘Orfeus Mozaği’nin iadesi hususunda Dallas Sanat Müzesi’ne teşekkür ediyoruz. Türkiye’de Perge’de kazı alanından çıkarılan 1800 yıllık ‘Yorgun Herakles’ heykelinin bir parçasını 2011 yılında iade eden Boston Güzel Sanatlar Müzesi’ne ve mermer parçaları, antik sikkeler, mermer yazıtlar, amforalar, yazılı kanunlar ve Roma dönemine ait bir at koşum takımı da dahil olmak üzere 4 bin 272 adet kültürel mirasın iadesi için tüm özel koleksiyonculara, müzayede evlerine ve üniversitelere teşekkür ediyoruz.”