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Bakanlık, iki sahte doktoru tespit etti

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, son 11 yılda 2 sahte doktor tespit edilidğini ve görevlerine son verildiğini söyledi

26 Ekim 2013 23:58

Hülya  Karabağlı/ ANKARA

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin 'sahte sağlık personeline' ilişkin soru önergesine çarpıcı yanıtlar verdi.

Müezzinoğlu, kurum ismi vermeden son 11 yılda 2 sahte doktor tespit edildiğini  ve bu tespitle görevlerine hemen son verildiğini  açıkladı.

 

Mahkemelerden ağır cezalar

 

İki sahte doktor hakkında  savcılıklara suç duyurusunda bulunulduğuna dikkat çeken Bakan, mahkemenin bu kişilerden birine 5 yıl hapis cezası ve 245 bin 360 lira para cezası verdiğini açıkladı. Diğer sahte doktora ise, çalıştığı sürece boyunca aldığı ücretler için icra takibi başlatıldı. Mahkeme ayrıca, resmi belgede sahtecilik ile  1219 sayılı kanuna aykırılıktan 1 yıl 8 ay hapis ve 160 TL para cezası verdi. Mahkeme, aynı kişiyi bir de dolandırıcılıktan 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

'Süahte doktorlardan ölen ya da sakat kalan yok'

Bakan, "2002-2013  arasında sahte doktor veya hamşire müdahalesi nedeniyle yaşalını kaybeden ya da sakat akalan hasta bildirimi bulunmamaktadır" bilgisini  verdi.

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