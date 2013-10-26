Bakanlık, iki sahte doktoru tespit etti

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin 'sahte sağlık personeline' ilişkin soru önergesine çarpıcı yanıtlar verdi.

Müezzinoğlu, kurum ismi vermeden son 11 yılda 2 sahte doktor tespit edildiğini ve bu tespitle görevlerine hemen son verildiğini açıkladı.

Mahkemelerden ağır cezalar

İki sahte doktor hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulduğuna dikkat çeken Bakan, mahkemenin bu kişilerden birine 5 yıl hapis cezası ve 245 bin 360 lira para cezası verdiğini açıkladı. Diğer sahte doktora ise, çalıştığı sürece boyunca aldığı ücretler için icra takibi başlatıldı. Mahkeme ayrıca, resmi belgede sahtecilik ile 1219 sayılı kanuna aykırılıktan 1 yıl 8 ay hapis ve 160 TL para cezası verdi. Mahkeme, aynı kişiyi bir de dolandırıcılıktan 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

'Süahte doktorlardan ölen ya da sakat kalan yok'

Bakan, "2002-2013 arasında sahte doktor veya hamşire müdahalesi nedeniyle yaşalını kaybeden ya da sakat akalan hasta bildirimi bulunmamaktadır" bilgisini verdi.