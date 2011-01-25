Bakanlık: Hedef o değildi, sadece kötü bir tesadüf

T24

"Bayındır hedef değildi"

İşleme gerek yok

Bayındır: Dalga geçiyorlar

Radikal gazetesinden’ın haberine göre, BDP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, femur (uyluk) kemiğinin kırıldığı polis müdahalesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişlerince yapılan inceleme sonuçlandı. Raporda, gösteri sırasında ‘güneşi karşısına alan panzerlerin görmeden su sıktığı ve tesadüfen Bayındır’ı isabet ettirdiği’ belirtilerek, “Kötü bir tesadüf sonucu Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın femur kemiğinin kırılması dışında ciddi bir yaralanmanın olmamasının, durumun en az zararla sonuçlanacak şekilde sevk ve idare edildiği kanaati oluşturduğu, dolayısıyla cezai ve idari bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığı sonucuna varıldı” denildi. BDP’li Sevahir Bayındır rapora tepkili: “Bu, dalga geçmektir. Zulmü aklıyorlar.”Geçen haziran ayında BDP’liler Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaklaşık 10 bin kişiyle tutuklamaları ve Kürt öğrenciler üzerindeki baskıları protesto etmek üzere Habur Sınır Kapısı’na yürümek istemişti. Polisin panzerlerden su sıkarak gerçekleştirdiği müdahalede ortalık savaş alanına dönerken, BDP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın kalça kemiği kırılmıştı. Bu olayla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişlerince başlatılan inceleme tamamlandı.Mülkiye Başmüfettişleri Namık Kemal İlhan ve Atilla Şahin tarafından hazırlanan N.K.İ. 127/42, A.Ş. 152/83 sayılı raporda, örgüte yakın televizyon ve internet sitelerinde yer alan haberlerle yürüyüşten haberdar olunduğu, yürüyüşün yapılmaması için parti yetkilileriyle görüşüldüğü ancak bir sonuç alınamadığı anlatıldı. Raporda göstericilerin hem Türkçe hem de Kürtçe uyarıldığı belirtilirken Bayındır’ın yaralandığı an şu şekilde anlatıldı:“Bu uyarıların gösterici topluluk tarafından dikkate alınmaması üzerine 8 - 10 saniyeden uzun olmamak kaydıyla üzerlerine tazyikli su sıkılarak gaz bombası atıldığı, gazın hava şartlarının etkisiyle topluluk üzerinde yoğunlaşarak oldukça etkili olduğu, tazyikli suyun ise bir defa sıkıldığı, milletvekillerini hedef alarak sıkıldığı iddiasını destekleyecek herhangi bir bulguya rastlanmadığı, zira olay sırasında TOMA’lara güneşin karşı istikametten vurduğu, yine TOMA’ların ön cam tel panelinin kapalı olduğu, bu şartlar altında hedefteki şahısların net olarak seçilemeyeceği, ancak topluluğun hedef alınabileceği, Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın tesadüfen suya hedef olduğu, aynı tazyikli suya hedef olan diğer şahıslarda herhangi bir yaralanma söz konusu olmazken, adı geçen milletvekilinin düşme sonucu femur boynunun kırılmasının, bedenin mukavim olmaması nedeniyle biçimsiz bir şekilde yere düşmesinden kaynaklandığı...”Raporda, güvenlik güçleriyle ilgili ‘işlem yapmaya gerek olmadığı’ vurgulanarak, “Topluluğun tam yerinde ve zamanında dağıtıldığı, kötü bir tesadüf sonucu Bayındır dışında ciddi bir yaralanmanın olmamasının durumun en az zararla sonuçlanacak şekilde sevk ve idare edildiği kanaatini oluşturduğu, cezai veya idari işlem yapılmasına gerek bulunmadığı kanaat ve sonucuna varılmıştır” ifadesine yer verildi.Rapor BDP’de tepkiye neden olurken Bayındır, “Bu, dalga geçmektir. Bunu yorumlamaya kelimeler yetmez. Tiyatrosunu ya da komedi filmini yapmak lazım bu raporun. Konuyu arkadaşlar Meclis gündemine getirecekler. Savcılık, her şey açıkken, ortada görüntüler, kasetler varken, doktor raporu ortadayken halen soruşturma açmadı. Bu da işin başka bir boyutu. Sanki zulmün bütün kuvvetini birleştirmişler, nasıl zulüm yapar da birbirimizi aklarız diye uğraşmışlar” diye konuştu.