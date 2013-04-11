Sağlık Bakanlığı geri adım atıyor, T.C. ibaresi geri dönüyor

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, yeniden yapılanma gerekçesiyle bağlı kurumlara gönderdiği yazıda, sağlık kurumlarında 'T.C. Sağlık Bakanlığı' yazılı tabelaların değiştirilmesi talimatını vermiş, gelen tepkiler üzerine Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “T.C Sağlık Bakanlığı ibaresi devam edecek. Ayrıca TC kullanılmasının bir mantığı yok” demişti. Fakat İzmir'de gelen tepkiler sebebiyle yeni tabela çıkartılıp, üzerinde ’T.C.’ ibaresi bulunan eski tabela yeniden takıldı.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın talimatı üzerine tabelası değiştirilen ve ’T.C.’ ibaresi bulunmayan Bayındır Devlet Hastanesi’ndeki tabela, vatandaşların yoğun tepkisi üzerine yeniden değişti. Hastanenin girişindeki yeni tabela kaldırılarak yerine, üzerinde ’T.C.’ ibaresi bulunan eski tabela takıldı.







Bakanlığın başındaki T.C. ifadesinin kaldırılmadığını belirten Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Sadece logodan kaldırılmıştı. Şimdi oraya da koyduruyoruz, bitti" dedi.



'Huzur bozmamak için T.C'yi de koyduracağız'



TRT Haber'de Emin Pazarcı'nın hazırlayıp sunduğu İnce Çizgi Programı'na katılan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, son günlerde ortaya atılan "Sağlık Bakanlığı T.C'yi kaldırdı" iddialarının kendisini hem üzdüğünü, hem de gerdiğini söyledi. "T.C.'nin lafla değil, cumhurun gelişmesi ve geleceğe umutla bakmasıyla korunabileceğini" belirten Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Önder Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler hedefine koşarken, T.C.'yi silme gibi bir anlayışı birileri niçin çıkartıyor? Bugün bir çözüm süreci var, 'Biz nereden mide bulandırırız" diyorlar. 'Nereden sorun çıkarırız' diye düşünüyorlar. Bakınız, logomuzda hilalimiz, yıldızımız ve sağlıklı insanımız var. Altında da Sağlık Bakanlığı yazıyor. Şimdi burada TC Sağlık Bakanlığı yazmasına gerek var derseniz, zaten yukarıda T.C. Sağlık Bakanlığı diye yazıyor. Ancak yine de bunu söyleyenlerin haklılık payları var. Yalnız logoyu kullanırsanız, orada TC kalkmış oluyor. Şimdi bütün bunları gördükten sonra "Merak etmeyin, bu ülkenin huzurunu bozdurmamak için buraya da T.C.'yi koyduracağız" diyorum. Bitti, bitti. Bu ülkenin T.C.'siyle kimse oynayamaz."

Bakanlık logosunun Türkçesinde T.C. yazısının bulunmamasına karşılık, yurt dışı için İngilizcesinde "Türkiye Cumhuriyeti" yazılı olduğuna işaret eden Müezzinoğlu, "Kanun Hükmündeki kararnameden sonra bizim üç tane yeni kurumumuz oldu. Biri Kamu Hastaneleri Kurumu, diğeri Halk Sağlığı Kurumu, bir diğeri de İlaç Eczacılık Kurumu. Mesela Halk Sağlığı Kurumu... Bunun başına T.C Halk Sağlığı Kurumu yazmanın bir mantığı var mı? Zaten T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir kurum. Lüzumsuz yere kimse bu milletin midesini bulandırmasın." dedi.