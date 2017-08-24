Bakanlık gelen şikayetler üzerine atadığı 9 kayyımı görevden aldı

DBP’li belediyelere kayyım olarak atanan 9 kaymakamın "kayyımlık" görevlerine son verildi.

İçişleri Bakanlığı'nın kayyım atanan belediyelerde “Artan şikayetleri incelemek” üzere görevlendirdiği müfettişlerin tamamlanan raporları sonucu DBP'li belediyelere kayyım olarak atanan 9 kaymakamın görevine son verildi.

Evrensel'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından “Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi” ile Cizre Belediyesi Kayyımı Ahmet Adanur, Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesi Kayyımı Mustafa Kılıç, Diyarbakır merkez Yenişehir Belediyesi Kayyımı Mehmet Özel, Muş Malazgirt Belediyesi Kayyımı Soner Kırlı, Van Muradiye Belediyesi Kayyımı Fatih Çelikel, Van Bahçesaray Kayyımu Serhat Karabektaş, Hakkari Çukurca Belediyesi Kayyımı Mehmet Mut, Hakkari Şemdinli Belediyesi Kayyumu Muhammet Fuat Türkman ve Elazığ Karakoçan Belediyesi Kayyımı Cemil Sarıoğlu’nun görev yerleri değiştirildi.

Raporlar ardından değiştirildi

Kayyumların görevlerinden alınarak başka yerlere tayin edilmeleri, İçişleri Bakanlığı'nın kayyum atanan DBP’li belediyelerde, “yolsuzluk, iltimas, ihaleye fesat karıştırma, rant”a dair şikayetleri dinlemek ve raporlaştırmak için gönderdiği müfettişlerin raporlarını bittirmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettişler Diyarbakır’da kayyum atanan belediyelerde yaklaşık bir aylık bir incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin kapsamında Diyarbakır’da özellikle AKP’ye yakın olan sivil toplum örgütleri temsilcileri ve mülki idare amirlerinin de olduğu 282 kişi, müfettişler tarafından dinlendi. Diğer il ve ilçelerde de benzer bir prosedür izlendi.

Konuya ilişkin Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesi Kayyumu Mustafa Kılıç, yaptığı açıklamada, engelli olan çocuğunun tedavisi için kendi istemi ile yerinin değiştirildiğini savundu.