Bakanlık, Fikirtepe'de mahkeme kararına rağmen satış yaptı

Kentsel dönüşüm kapsamında olan Fikirtepe'de, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yürütmeyi durdurma kararına rağmen, Karakoçoğlu ailesinin arsasının pay satışını gerçekleştirdi. Tapu müteahhide tescillenirken, karar mahkemeye taşındı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe’de yaşayan Karakoçoğlu ailesi, 4 katlı binalarının kentsel dönüşüm kapsamına girmesini reddetti. Yaşadıkları apartman için “riskli değil” kararı alan Karakoçoğlu ailesini bu sefer de müteahhitler rahat bırakmadı. 12 Ekim 2016’da mahkeme yürütmeyi durdurmasına rağmen, İstanbul Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, 19 Ekim’de arsa payını satışa çıkardı. Müdürlük, tapunun tescilini de müteahhidin üzerine yaptı. Tekrar dava açan Sabır Karakoçoğlu, “Ne olursa olsun haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“Keyfi bir şekilde hareket ediyorlar”

Tapu müteahhidin üzerine tescil edilince Karakoçoğlu ailesi, avukatlarıyla birlikte tapu tescilinin iptal edilmesi ve tapu tescilinin tekrar kendilerine verilmesi için dava açtı. İstanbul Anadolu 9’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dün gerçekleşen duruşmada, Karakoçoğlu ailesi yürütmenin durdurma kararı olmasına rağmen arsalarının satıldığını, tapu tescilin tekrar kendilerine iade edilmesini talep etti.

Davalı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, tapu maliki olmadığından taleplerin reddedilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, davanın görülebilmesi için İstanbul 13’üncü İdare Mahkemesi’nde daha önce açılan satış işleminin iptal davası sonucunun beklenmesini kararlaştırdı. Yaşadıkları durumu değerlendiren Sabır Karakoçoğlu, “Bakanlık ve kamu idaresi keyfi bir şekilde hareket ediyor” dedi.

“Maddi ve manevi kayıp veriyoruz”

Tapularının müteahhide tescil edilmesine tepki gösteren Karakoçoğlu, yapılan ihale sonucunda arsalarının 1 TL farkla satışının gerçekleştirildiğini belirterek şunları söyledi:

“Bakanlık personeli her türlü hukuksuzluğu yapıyor. Şimdi bir sürü dava açmak zorundayız. Bu durumda mahkemeleri işgal ettiriyorlar, biz de maddi ve manevi olarak büyük kayıplar veriyoruz. Binamızı kurtarmaya çalışıyoruz. Bakanlık 6306’nın hükümlerine uymadan müteahhidi kayırarak uygulama yapıtı. Ayrıca bakanlık, bize haklarımızı kullandırtmak istemiyor. Bizleri bir sürü dava açmak zorunda bırakarak adayı kilitlemiş olan bakanlıktır. Müteahhit 12 bin 280 metrekare olan ada parselinde, biz olmadan da projesini yapabilir.”

“Ailem tehdit ediliyor”

Karakoçoğlu, hukuk mücadelesinden vazgeçmedikleri için sürekli tehdit edildiklerini söylüyor. Bir dairede kanser olan annesinin kaldığını ifade eden Karakoçoğlu şöyle devam etti:

“Binamızı güçlendirme yaparak koruyabiliyoruz. Yasa bize bu hakkı veriyor. Bakanlığın sitesinde de güçlendirmeye yer verilmiş hatta güçlendirme kredisi de veriyor. Kalkıp yaşadığımız evleri kentsel dönüşüm bahanesiyle bizden alamazlar. Ailemi sürekli, ‘Buranın tapusu bizim üzerimize geçti. Siz burada kalamazsınız’ diyerek tehdit ediyorlar. Bütün bunlara rağmen, ne olursa olsun haklı mücadelemizi devam ettireceğiz. Çünkü haklı olduğumuzu biliyoruz. Bu yüzden de vazgeçmeye niyetimiz yok.”