T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakanlık erkek sığınma evi açıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye'nin ilk erkek sığınma evini açıyor

11 Şubat 2013 10:01

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, şiddet gören erkekler için İstanbul'da sığınma evi açıyor. Merkez devlet eliyle açılan ilk erkek konukevi olacak.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye'nin ilk erkek sığınma evini açıyor.

İstanbul'da kurulacak merkez şiddet mağduru erkeklere hizmet verecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Twitter’dan konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Zaman zaman medyada da yer alıyor. Şiddete maruz kalan erkekler oluyor. Bakanlığımıza ve güvenlik güçlerine bu doğrultuda başvurular da var. Hatta Adana'da şiddet gören erkeklerden biri geçtiğimiz günlerde buton uygulamasından yararlandı. Şiddet gören erkeklere yönelik olarak İstanbul'da bir konukevi açmayı da planlıyoruz. Arkadaşlarımız İstanbul'da şiddet gören erkeklere yönelik konukevi için çalışıyorlar. Şiddet gören erkeklere yönelik konukevi de 6284 sayılı yasada yer aldığı şekilde hizmet verecek."

İstanbul'da açılacak merkez devlet eliyle açılan ilk erkek konukevi olacak.

Şiddet mağdur erkekler için Şefkat-Der'in Konya'da açtığı bir sığınma evi bulunuyor.

ETİKETLER

erkeksığınma eviaile ve sosyal politikalar bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24