Bakanlık erkek sığınma evi açıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, şiddet gören erkekler için İstanbul'da sığınma evi açıyor. Merkez devlet eliyle açılan ilk erkek konukevi olacak.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye'nin ilk erkek sığınma evini açıyor.

İstanbul'da kurulacak merkez şiddet mağduru erkeklere hizmet verecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Twitter’dan konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Zaman zaman medyada da yer alıyor. Şiddete maruz kalan erkekler oluyor. Bakanlığımıza ve güvenlik güçlerine bu doğrultuda başvurular da var. Hatta Adana'da şiddet gören erkeklerden biri geçtiğimiz günlerde buton uygulamasından yararlandı. Şiddet gören erkeklere yönelik olarak İstanbul'da bir konukevi açmayı da planlıyoruz. Arkadaşlarımız İstanbul'da şiddet gören erkeklere yönelik konukevi için çalışıyorlar. Şiddet gören erkeklere yönelik konukevi de 6284 sayılı yasada yer aldığı şekilde hizmet verecek."

İstanbul'da açılacak merkez devlet eliyle açılan ilk erkek konukevi olacak.

Şiddet mağdur erkekler için Şefkat-Der'in Konya'da açtığı bir sığınma evi bulunuyor.