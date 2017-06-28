Bakanlık "Efes Antik Kenti'nde sünnet düğünü yapılıyor" iddialarını yalanladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Efes Antik Kenti'nde sünnet düğünü yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medyada Efes Antik Kenti'nde sünnet düğünü yapıldığına ilişkin haber, yorum ve fotoğrafların kullanıldığı anımsatılarak, "Efes Antik Kenti'nde kesinlikle sünnet töreni, düğün, nişan ve nikah gibi törenler yapılmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Efes Antik Kenti içerisinde Büyük Tiyatro'da, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla Odeon, Celsius Kütüphanesi, Liman Caddesi ve Liman hamamlarında, Bakanlığın "Süreli Kullanım Yönergesi" kapsamında, sınırlı kültürel ve turistik etkinliklere izin verildiği, bu etkinliklerin antik kent ziyarete kapandıktan sonra, 19.00-23.00 saatlerinde yapılabildiği, ertesi sabah antik kent ziyarete açıldığında ise etkinliğin yapıldığı alanın tamamen toparlanmış ve temizlenmiş olması gerektiği aktarıldı.

Söz konusu etkinlikler öncesinde ilgili kişi ve kuruluşlarla protokol yapıldığına vurgu yapılan açıklamada, etkinlik esnasında da alanda bulunan müze görevlilerince protokol hükümlerine uyulmasının tavizsiz bir şekilde takip edildiği vurgulandı.

"Efes'in, İzmir'in, ülkemizin tanıtımı için yapılmaktadır"

Açıklamada, yapılan etkinliklerin niteliği ve haberlere konu olan fotoğraflara yönelik şunlar kaydedildi:

"Yapılan etkinlikler tamamen turizm ve tanıtma hedefli olup, çoğunlukla gemi (kruvaziyer) ziyaretçileri için, turizm meslek kuruluşları, işletmeler, vakıflar, kamu kurum kuruluşlarınca Efes'in, İzmir’in, ülkemizin tanıtımı için yapılmaktadır. Etkinlikler genellikle klasik müzik dinletisi, kokteyl, yemek veya tiyatro oyunu olarak gerçekleşmektedir. Yapılan etkinliklerle ilgili bugüne kadar turizm meslek kuruluşları, işletmeler, katılımcılar, ziyaretçiler daima olumlu görüş ve takdir bildirmişlerdir.

Haberde ve sosyal medyada paylaşımlarda kullanılan fotoğraflar, 27.06.2017 tarihinde Sea Song Tours tarafından Celsus Kütüphanesi önünde Wind Star Cruise Gemisi ziyaretçileri için düzenlenen yemeğe aittir. Şirket tarafından Bakanlığımızın ilgili birimi DÖSİMM'e tahsis ücreti ödenmiştir. Fotoğraflarda kütüphanenin önünde masaların ve sandalyelerin konulduğu zemin restorasyon çalışmalarından kalma, 1978 tarihli beton kaplamalıdır. Etkinliklerin alandaki tarihi ve arkeolojik yapıya zarar vermeyecek konum, mesafe ve nitelikte olmasına en yüksek düzeyde dikkat edilmektedir."