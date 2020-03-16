Bakanlık duyurdu: Koronavirüs'e ilişkin gerçek dışı paylaşım yapan 19 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan 93 şüpheli tespit edildiği ve 19’unun gözaltına alındığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Koronavirüs salgınına ilişkin, gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanılmak suretiyle sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlar yapıldığı söylenerek, "Bu şüphelilerden 19’u gözaltına alınırken, diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Sosyal medyada asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan 93 şüpheli tespit edildi, 19’u gözaltına alındı

Son dönemde dünyada yayılarak çok sayıda insanın ölümüne sebep olan Koranavirüs (Kovid-19) hastalığı ile ilgili olarak; “virüsün ülkemizde de salgına dönüştüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı” yönünde, gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanılmak suretiyle sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlar görülmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, söz konusu bu paylaşımları yaptığı değerlendirilen kullanıcıların tespitine yönelik yürüttüğü çalışmalarda; 93 şüpheli şahıs tespit etmiştir.

Bu şüphelilerden 19’u gözaltına alınırken, diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."