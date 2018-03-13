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Bakanlık: Düşen jetin kara kutularının çözümlenmesi çalışmaları devam ediyor

ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Başkanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nden pazar günü Türkiye’ye geldiği sırada 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasıyla ilgili kaza nedeninin belirlenmesi için kara kutuların çözümlenmesi ve diğer v

13 Mart 2018 19:51

ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Başkanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nden pazar günü Türkiye’ye geldiği sırada 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasıyla ilgili kaza nedeninin belirlenmesi için kara kutuların çözümlenmesi ve diğer verilerin değerlendirmesi çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi. Bakanlık, 11 kişinin cenazelerinin getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı\'nın İran tarafı ile çalışmalarını sürdürdüğünü de açıkladı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İran\'da düşen ve 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
“TC-TRB kuyruk tescilli Bombardier Challenger 604 tipi özel iş jetinin 11 Mart 2018 Pazar günü Türkiye saati ile 17:39’da İran’ın Çaharmahal - Bahtiyari Eyaletindeki Kiyar ilçesine düşmesine yönelik incelemeler Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinden 4 personelimiz ve İran yetkilileri tarafından sürdürülmektedir.
Kaza nedeninin belirlenmesine ilişkin kara kutuların çözümlenmesi ve diğer verilerin değerlendirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu incelemenin ardından kazanın nedenleri ortaya çıkacak ve hazırlanan ön rapor yayımlanacaktır.
Diğer taraftan kazazedelerin naaşlarının ivedilikle ülkemize getirilmesi için Dışişleri Bakanlığımızla birlikte İran tarafı ile çalışmalar yürütülmektedir.

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