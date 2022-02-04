Bakanlık, CHP'li belediyelere "ücretsiz aşılama projesi" için izin vermedi

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan hastalıklarıyla mücadele amaçlı “ücretsiz aşılama projesi” için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne izin verirken CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve Manisa’nın Saruhanlı Belediyesi’ne olumlu yanıt vermedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) hayvan hastalıklarıyla mücadele amaçlı “ücretsiz aşılama projesi” için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki girişimleri sonuçsuz kaldı. Manisa’nın CHP’li Saruhanlı Belediyesi’ne de olumsuz yanıt verildi. Buna karşın AKP’nin yönetiminde olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne (GBB) izin çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, besicilere destek olmak isteyen ABB’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’na yaptığı hayvan hastalıkları ile mücadele amaçlı “ücretsiz aşılama projesi” teklifinin karşılıksız kaldığına dikkat çekti. Aynı şekilde Saruhanlı Belediyesi’ne de olumsuz yanıt verildiğini dile getiren Başevirgen, şunları söyledi:

“CHP’li belediyelerin hayvan yetiştiricilerine ücretsiz hizmet sunmasına karşı duran bakanlık, belediyelerimizin bu fikrini beğenmiş olacak ki 1 Şubat 2022’de GBB’yle işbirliği protokolü imzaladı. İktidara soruyorum, Ankara ve Saruhanlı’da yaşayan yetiştiricilerimizin suçu ne? CHP’ye oy vermeleri mi? Şimdi bu yapılan çifte standart ne anlama geliyor?”