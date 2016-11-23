Bakanlık cevap verdi; Kılıçdaroğlu, 'askerlik düzenlemesi' tepkisiyle gaf mı yaptı?

Milli Savunma Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşlerine yönelik zorunlu askerlik yasağının kaldırılmasına 'çifte standart' tepkisi gösteren açıklamasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun "Şehitler arasında ayrımcılık yapmak hainliktir. PKK’ya karşı mücadele eden şehitlerin çocukları ve kardeşleri de yararlanmalı" sözlerinin hatırlatıldığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu’nun dile getirdiği gibi bir ayrım kesinlikle söz konusu değildir. Askerlik Kanunu'nda Terörle Mücadele kapsamında şehit olanların çocukları ve kardeşleri zaten zorunlu askerlikten muaftır" denildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:



"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup konuşmasındaki ’15 Temmuz şehitlerinin kardeşleri ve çocukları arzu ederlerse askerlik yapmayacaklar. Ama PKK’ya karşı mücadele eden şehitlerin çocukları ve kardeşleri askerlik yapacak. Bu düzenlemeyi yapanlar haindirler. Şehitler arasında ayrımcılık yapan partiden ülkeye kadınlara çocuklara esnafa sanayiciye hayır gelmez’ sözleri üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.



Kılıçdaroğlu’nun dile getirdiği gibi bir ayrım kesinlikle söz konusu değildir. Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi canını feda ederek ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve demokrasisini koruyan aziz şehitlerimizin yakınlarının da 1111 sayılı Askerlik Kanununda var olan haklara sahip olması için bu düzenleme yapılmıştır.

Anılan mevcut yasadaki düzenleme şu şekildedir:

Yürürlükte olan 1111 sayılı temel askerlik kanununa göre, ’Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin kendilerinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silah altına alınmaz ve silah altındakiler istekleri halinde terhis edilir.’ hükmünü amirdir. 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 inci maddesiyle yapılan düzenlemeyle de bahse konu muafiyet, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları için de sağlanmıştır. 678 Sayılı KHK, ’15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı halde mukavemet ederken şehit olanların kendinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan kardeşlerinin tamamı hakkında, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinin (b) alt bendinin ikinci paragrafında düzenlenen hükümler uygulanır.’"