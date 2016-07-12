Bakanlık, Cengiz İnşaat'a bedava verilen HES'i Danıştay ve AYM kararına rağmen geri istemiyor

Seydişehir Aliminyum özelleştirilirken 2 milyar dolar değerindeki Oymapınar HES, Cengiz İnşaat'a bedava verildi. Danıştay, bu HES’in bedava verilmesi kararını iptal etti. Ancak AKP, kanunu 2 kez değiştirdi. AYM’nin bu kanun değişikliklerini iptal etmesine rağmen bakanlık, Oymapınar HES’in geri alınmayacağını açıkladı.

Özgür Düşünce’den Hasan Önal’ın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, 305 milyon dolarlık Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirmesi kapsamında, yaklaşık değeri 2 milyar doları aşan Oymapınar HES'in Cengiz İnşaat'a bedava verildiğini hatırlattı.

Cengiz İnşaat'ın bedava aldığı baraj üzerinden özelleştirme bedelinin 3-4 katı gelir elde ettiğini ifade eden Budak, Danıştay'ın bu hukuksuzluğu 2010'da kesin olarak tespit ettiğini vurguladı.

AYM iptal etti

AKP'nin, bu hukuksuzluğa kılıf uydurmak için iki kez kanun çıkardığını ve bu iki kanun da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen Seydişehir Eti Alüminyum Fabrikası ve Oymapınar Barajı'nın geri alınmaması için Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarının AKP eliyle baypas edildiğini belirtti. Bu şekilde milyarlarca liranın yandaş iş adamlarının cebinde kaldığının altını çizdi.

Bakanlık: Tesisler geri alınmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Budak, verdiği soru önergesini Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yanıtladığını açıkladı. Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme işlemleri ile ilgili yargı kararları konusunda 2012'DE 6300 sayılı kanun ve 2014'te de 6552 sayılı kanunla düzenleme yapıldığını hatırlatan Bakan Ağbal, “Alıcıya yazı yazılarak 4046 sayılı Kanun'un Geçici 26'ncı maddesi uyarınca, hisselerin geri alınmasına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmeyeceği ve bu kapsamda geri almaya dönük dava açılmayacağı bildirilmiştir.

Karar geriye yönelik yürümüyor

Geçici 26'ncı madde, bu işlemler tamamlandıktan sonra AYM tarafından iptal edilmiştir. Ancak, AYM kararlarının geriye yürümemesi nedeniyle, kanun hükümlerinin iptal edilmesinden önce alınmış olan Bakanlar Kurulu ve ÖYK kararları uyarınca kuruluşun geri alınması için yapılan işlemler hukuken geçerli değil” dedi.

CHP'li Budak, “Bu yanıt, AKP'nin Cengiz İnşaat'a kalkan olduğunun, yandaş müteahhitlere hukukun işlemediğinin yazılı kanıtıdır” dedi.

Milyarlarca liralık kamu zararı

Büyük bir hukuksuzluk ve milyarlarca liralık kamu zararı bulunduğunu hatırlatan Budak, “Seydişehir özelleştirmesi ve sonrasındaki yargı kararları ile ilgili süreç, Türkiye'de hukukun, hukuk devletinin sıfırlanmasının, Anayasa'nın yok sayılmasının belgesel tarihi gibidir.

Sadece Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş. satışı değil, dağıtım özelleştirmelerinde de İstanbul'daki arsa satışı işlemlerinde de şaibe var. Bu hukuksuzlukların peşini bırakmayacağız. Milyarlarca liralık kamu zararının hesabını mutlaka soracağız” diye konuştu.