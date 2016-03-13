"Bakanlık bürokratları Ziraat Bankası promosyonuyla 6 milyon harcadı, usulsüz harcama aklandı" iddiası

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nde yaşanan ve 8 bürokratın yargılandığı “banka promosyonu davasında” önemli bir gelişme yaşandı. 22 Mart’ta İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesi dava dosyasına giren bilirkişi raporuyla yolsuzluk iddiası aklandı. Müezzinoğlu’nun “bankayı sorumlu tuttuğu” usulsüzlük iddialarında bakanlık çalışanlarının banka promosyonuyla yaptığı harcamalar, “kol saatleri, güneş gözlükleri, Uludağ’da kayak harcaması, tekne turları, özel stand-up dersleri, halı saha maç ödemeleri, maç öncesi ve sonrası yeme içme, tatil-balayı amaçlı otel konaklama faturaları, bayan deri cüzdanları, özel hastane ödemeleri, kamu personeli olmayanların otel-uçak bileti masrafları, lojmana ait Digiturk faturası, çeşitli kıyafetler” şeklinde sıralanıyor. Tek tek kurumdaki faturaları inceleyen bakanlık müfettişleri usulsüz harcamayı “6 milyon 294 bin TL” olarak tespit etti.

13 sayfalık bilirkişi raporunda Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na yapılan atıf ve atıfın ardından yapılan değerlendirme aynen şöyle:

“Dava konusu olayın TBMM gündemine taşındığı; Kütahya Milletvekili Alim Işık tarafından verilen soru önergesinde, 18.03.2013 tarihli 1089 sayılı 'Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü hakkında bazı iddialara' ilişkin Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun verdiği cevapta: ‘Genel Müdürlüğümüzün ödemelerine ait kayıtlar Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne ait sayı sistemi üzerinde tutulmaktadır. Kamu idarelerinin tabi olduğu bu ödeme sistemi dışında Genel Müdürlüğümüz ile Ziraat Bankası-İstanbul Şubesi arasında uzun yıllardır karşılıklı iyi niyet ve diyalog içerisinde yürütülen çalışmalarından dolayı banka şubesi kendi müşterileri için kullandığı bazı imkânlarını Genel Müdürlüğümüz görevlerinin daha iyi yürütülmesi talebimiz çerçevesinde genel müdürlüğümüz içinde kullanılmıştır. Daha önce kamu kaynaklarından yürütülen bazı iş ve işlemlerin (servis, eğitim faaliyetleri v.b) bankaca üstlenilmesi, karşılıklı görüşmeler sonucu ilgili bankaca kabul edilmiştir.

Banka şubesince yapılan iş ve işlemlerin sorumluluğu bankadadır. Kurumumuzla doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır’ denilerek bankaca yapılan harcamaların kamu kaynağı ile ilgisinin bulunmadığı vurgulanmıştır. Dolayısıyla kamu kaynağının bulunmadığı yerde kamu zararından söz edilemeyeceği açık olup, davalıların bu davada bir sorumluluğunun bulunmadığına dair kanaat hasıl olmuştur.”

Bizzat bakanlık müfettişlerinin hazırladığı raporun ardından Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü eski bürokratlarını, çalışanlarını dava etti. Bilirkişiler bakanlığa bağlı bir kurumun açtığı davada yine Sağlık Bakanı’nın bir cümlesiyle eski bakanlık bürokratlarını aklamış oldu.

Kimler yargılanıyor?

- Eski Genel Müdür İbrahim Şentürk.

- Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Sorumlusu İbrahim Polat.

- Eski Bakanlık Müşaviri Ahmet Hamdi Bozgan.

- Eski Destek Hizmetleri Daire Başkan V./Performans Birim Sorumlusu Suat Yıldız.

- Eski Genel Müdür Yrd. Ali Kemal Güler.

- Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Münip Ferruh Ersoy.

- Ömer Koçak

- Doğan Demirel.

İşte o liste

Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı’nın kayıtlara ‘hiçbir kamu hizmetiyle ilgisi olmayan usulsüz harcamalar olarak geçirdiği’ liste şöyle:

- Bayan deri cüzdanları

- Pantolon

- Ayakkabı

- Mobilya malzemesi

- Özel hastane ödemeleri

- Kol saatleri

- Güneş gözlükleri

- Takım elbise

- Çorap

- Market alışverişi

- Uludağ’da kayak harcaması

- Tekne turları

- Özel İngilizce dersleri

- Özel stand-up dersleri

- Halı saha maç ödemeleri

- Maç öncesi ve sonrası yeme içme

- Oto yıkama

- Kebap, tatlı gibi yeme içme restaurant ödemeleri

- Şahıslara ait araçların, özel derneğe ait araçların kira, yakıt, muayene, vergi, ceza, lastik bakım v.b. giderlerinin ödenmesi

- Bazı marketlerin hediye çekleri ve alışveriş çeklerinin ödenmesi

- Tatil-balayı amaçlı otel konaklama faturaları

- Cep telefonu, bilgisayar, kırtasiye malzemesi muhtelif malzeme adı altında ne olduğu belli olmayan faturalar

- Kamu kurum ve personeli olmayanların otel ve uçak bileti masrafları

- Lojmana ait Digiturk faturası

- Ziraat Bankası’na fatura edildiğinden hangi kamu görevlisinin yararlandığı belli olmayan tunik etek, tişört, pantolon gibi harcamalar.