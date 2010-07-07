-BAKANLIK ''BLOKE'' İDDİALARINI YALANLADI ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Adalet Bakanlığı, ''Genelkurmay Başkanlığının, Ergenekon davaları ve Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik yayınlarla ilgili suç duyurusunda bulunduğu ancak bunların üçte ikisi hakkında Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmediği ve bu suç duyurularının Bakanlıkça bloke edildiği'' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarının Adalet Bakanlığı aracılığıyla yaptığı suç duyurularından hakim ve savcılara ilişkin olanların Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından işleme konulduğu, Adalet Bakanlığının görev alanına girmeyen suç duyurularının ise mutlak suretle ilgili cumhuriyet başsavcılığına iletildiği belirtildi. Suç duyuruları hakkında Bakanlık ve cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yapılan işlemler ve sonuçlarıyla ilgili kurumlara bilgi verildiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi: ''Bakanlığımızın bu tür suç duyuruları hakkında işlem yapmayarak ya da bunları ilgili savcılıklara iletmeyerek bloke etmesi gibi keyfi bir uygulama kesinlikle söz konusu olamaz. 1 ocak 2003 ile 7 temmuz 2010 arasında Genelkurmay Başkanlığı tarafından 278 ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından da 28 olmak üzere 306 suç duyurusu Bakanlığımıza intikal etmiş, bu suç duyuruları hakkında belirtilen yöntem doğrultusunda işlem tesis edilmiştir. Bu suç duyurularının konuları; Devletin askeri teşkilatını aşağılama, Türk Silahlı Kuvvetlerini ilgilendiren soruşturma ve davalarla ilgili soruşturmanın gizliliğini ihlal, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, Genelkurmay Başkanının şahsına yönelik hakaret suları ve halkı askerlikten soğutma suçlarıdır. Bunlar arasında kamuoyunda Ergenekon adıyla bilinen soruşturma ve davalara ilişkin herhangi bir suç duyurusu yer almamaktadır. Genelkurmay Başkanlığınca Bakanlığımıza son 8 yıl içinde 306 suç duyurusu gönderilmiş ve bunlar hakkında gerekli işlemler yapılarak safahat ve sonuç bilgileri kuruma bildirilmiştir. Devam eden işlemlere ilişkin bilgiler de tamamlandığında gönderilmektedir. Ergenekon adıyla bilinen davalar hakkında Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan herhangi bir başvuru olmadığı gibi suç duyurularının Bakanlığımızca bloke edildiği iddiası da kesinlikle doğru değildir.''