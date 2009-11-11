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Bakanlık Başsavcı Engin'i de dinletmiş

Adalet Bakanlığı'nın, ilgili savcılığın delil bulunmadığına ilişkin görüşüne karşın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in

11 Kasım 2009 02:00

T24 - Adalet Bakanlığı'nın, ilgili savcılığın  delil bulunmadığına ilişkin görüşüne karşın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in de aralarında bulunduğu birçok savcı ve hakimimin telefonlarını dinlettiği ortaya çıktı.  Savcı Engin, konuyla ilgili şu anda bir yorumda bulunamayacağını belirterek, dinleme kararıyla ilgili belgeyi incelemesinin ardından gerekeni yapacağını söyledi. Ayrıca Bakanlığın Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ni de dinlettiği ortaya çıktı.

Kaçmaz hakkında iddianame hazırlandı

 

NTV'nin haberine göre Başsavcı Cengiz'in dinlendiği  Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun İstanbul 11. Ağır ceza Mahkemesi'nden aldığı iznin uzatılmasına ilişkin başvuru belgesi ortaya çıkardı. 14.10.2008 tarihmde alınan iznin 3 ay süreyle uzatılması için 14.01.2009 tarihinde mahkemeye talepte bulunulduğu saptandı.

Adalaet Bakanlığı Başmüfettişliği'nin isteği, savcılar Ali Çakır, Osman Kaçmaz ve Ömer Faruk Eminağaoğlunu da kapsarken, Aykut Cengiz Engin'in ev, iş ve cep telefonlarının belgede yer aldığı, tüm konuşmalarının tespit edilmesinin istendiği ortaya çıktı.


Engin: Gerekeni yapacağım

Dinlemenin sebep ve nedenlerini araştırıp gerekli işlemlerde bulunacağını belirten 'Aylut Cengiz Engin isimli şahıs' denmesine ve dinlenecek şahsın başsavcı olduğunun belirtilmemesine dikkat çekti.

Öte yandan dinlenen telefonlar arasında istanbul Adliyesi'nin santral telefonun da bulunduğu kaydedildi. Engin'in 2 cep telefonu, ev telefonun yanı sıra iş yeri olarak da bu telefonun dinlendiği belirtiliyor.



YARSAV Başkanı'nın kararını Kaçmaz verecek

YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında açılan soruşturmada iddianame hazırlandı. Kararı yine hakkında soruşturma açılan Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz verecek.

Hazırlanan iddianame Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Adalet Bakanlığı'nın hakkında soruşturma başlattığı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkındaki karar, yine bakanlık tarafından ihracı istenen Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz verecek.

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