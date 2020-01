Bakanlık, Amine'yi işkence ile öldüren ağabeye 'İyi hal' indirimine itiraz etti

Felat BOZARSLAN/BATMAN, (DHA)- AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü avukatları, erkeklerle telefonla görüştüğünü iddia ettiği 16 yaşındaki kardeşi Amine Demirtaş\'a 1 hafta boyunca pense, tahta ve plastik sopalarla işkence eden, daha sonra vücuduna su döküp, elektrik vererek öldüren Kasım Demirtaş\'ın iyi hal indirimi uygulanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılması kararına itiraz etti. Bakanlık itiraz dilekçesinde, \'Eziyet çekerek kardeşi kasten öldürme\' suçundan cezalandırılan sanığa iyi hal indirimi uygulanmasının yasalara aykırı olduğunu belirtti. Batman Barosu Kadın Hakları Komisyonu da daha önce karara karşı istinaf başvurusu yapmıştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü, kardeşi Amine Demiraş\'a 1 hafta boyunca pense, tahta ve plastik sopalarla işkence eden, daha sonra vücuduna su döküp, elektrik vererek öldüren Kasım Demirtaş\'ın \'Eziyet çekerek kardeşi kasten öldürme\' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak cezalandırılmasına itiraz etti. Soruşturma aşamasından itibaren dosyaya müdahil olan ve duruşmaları takip eden bakanlık avukatları, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'ne istinaf başvurusu yaparak, Türk Ceza Kanunu\'nun 62\'inci maddesine göre sanık Kasım Demirtaş\'ın cezasında yapılan \'İyi hal\' indiriminin yasave usule aykırı olduğunu, bu nedenle kararın bozulması gerektiğini bildirdi. Bakanlık avukatları İstinaf Mahkemesi\'ne gönderilen dilekçede, öldürülen Amine Demirtaş\'ın annesi Adalet ve babası Mehmet Masum Demirtaş hakkında verilen beraat kararlarının da bozulmasını istedi.

GEREKÇELİ KARAR: VÜCUDUNDAKİ YARALAR 1 HAFTALIK

Kasım Demirtaş\'a iyi hal indirimi uygulayarak ömür boyu hapis cezası veren Batman 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin gerekçeli kararında olayla ilgili çarpıcı bilgiler yer aldı. Genç kızın vücudundaki yaraların farklı zaman dilimlerinde oluştuğu belirtilen kararda, genç kızın vücudundaki yaraların bir haftalık süre diliminde oluşmasının mümkün olduğu belirtildi. Kararda yer alan otopsi tutanağında şu ifadelere yer verildi:

\"Muayenede her iki ön kol kemiklerinde ayrıklı kırıklar olduğu, göğüs orta kısmında sola doğru 5 santimlik kabuk bağlamaya başlamış yaklaşık 2 günlük olduğu düşünülen sıyrıkların olduğu, sol diz ön kısmında 2 santimlik kesik basıklı yara, sol bacak orta ön kısmında 0.5 santimlik muhtemel künt cisim yarası, bu lezyonun altında 1.5 santimlik bir ucu künt, bir ucu keskin kemik dokuya kadar ulaşan yara, sağ bacak ön yüzde çok sayıda sıyrıklı kabuk bağlamaya başlamış yaralar, kafa bölgesinin alın bölgesinde yüzeysel sıyrıklar, sol temporal ön kısmında yırtık alanı, arka kısımda düzensiz yaranın görüldüğü anlaşılmıştır.\"

MAHKEME: ÖLÜM NETİCESİNİ YAVAŞ YAVAŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kasım Demirtaş\'ın ifadelerinin cezasını azaltmak ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilen gerekçeli kararda, tanık olarak ifadesi alınan kardeşi C.D.\'nin savcılık ifadesinde olayı anlattığı halde yargılama sırasında ağabeyini korumaya çalıştığı vurgulandı. Kararda, şöyle devam edildi:

\"Failin her an için ölüm sonucunu gerçekleştirebilme olanağı varken maktule acı vermek için bu hareketleri tekrarlaması ve ölüm neticesini yavaş yavaş gerçekleştirmesi durumunda eziyet çektirerek öldürmenin varlığını kabul etmek gerekir. Her an için ölüm sonucunu gerçekleştirebilme olanağı bulunan sanığın maktule acı vermek için önce tahta sopa ile sopanın kırılması ile plastik sopa ile dövdüğü, bunun dışında pervanenin demir kısmıyla dövdüğü, ardından maktulün başından su dökerek elektrik verme eylemlerini tekrarlayarak ölüm neticesini yavaş yavaş gerçekleştirdiği ve eyleminin eziyet çektirerek öldürme suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır.\"

\"ELEKTRİK VERİLDİĞİNİN ANLAŞILMAMASI İÇİN ÖNCE SU DÖKTÜ\"

Sanık Kasım Demirtaş\'ın mesleğinin kaynakçı olduğu hatırlatılan gerekçeli kararda, bu mesleği yapan birinin kişiye elektrik verince öleceğini düşünmemesinin \'Hayatın olağan akışına aykırı\' olduğu vurgulandı. Bir insanın başka insana elektrik vermesinin izah edilemez bir durum olduğu belirtilen kararda, \"Kaynakçı olan sanığın maktule elektrik vermeden önce su dökmesi, elektrik verildiğinin anlaşılmaması içindir. Sanığın 112 ekipleri gelmeden önce maktulun ıslak elbiselerini değiştirterek olayı normal bir bayılma gibi göstermeye çalıştığı anlaşılmıştır\" denildi.

YARGILAMA SÜRECİNDEKİ DAVRANIŞLARI

Mahkeme, sanığın ifadesinde, Facebook\'tan gelen mesajlardan etkilendiğini söyleyerek cinayeti haksız tahrik altında işlediğini söylediğini bildirirken \'Haksız tahrik\' oluşturan herhangi bir söz veya davranış bulunmadığını kaydetti. İlk haksız hareketin sanık tarafından işlendiğinin tespitli olduğu belirtilen kararda, sanık savunmasının cezadan kurtulmaya yönelik olduğu ifade edildi. Sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmadığını kaydeden mahkeme, gerekçeli kararında iyi hal indirimi ile ilgili olarak, \"Sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu\'nun 62/1 maddesi uyarınca sanığın cezasından indirim yapılmasına karar verilmiştir\" ifadesine yer verildi.

Öldürülen Amine\'nin annesi Adalet ve babası Mehmet Masum Demirtaş\'ın beraat ettirilmesinin de gerekçesini açıklayan Mahkeme, aile arasında böyle bir kararın alınmadığını kaydetti. Sanık anne ve babanın ölüm olayından sonraki davranışlarının ölüm sonucundan haberdar olmadıklarını gösterdiği belirtilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

\"Bu nedenle maktülün ölmesiyle kendilerinin eylemleri arasında uygun illiyet bağının, kastının ya da taksir düzeyinde değerlendirilebilecek kusurunun ve yine diğer sanık Kasım\'la beraber fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek ölümüne sebep olduğuna dair mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, inandırıcı ve kesin delilin elde edilemediğinden sanıkların beraatlarına karar vermek gerekmiştir.\"



