-BAKANLIK ''ALTIN ÇİLEK'' TAKİBİNDE ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, basın yayın organlarında ve internette ''mucize bitki'' olarak tanıtılan ''altın çileğe'' sadece 'meyve' olarak tüketimine izin verildiğini, 'takviye edici gıda' olarak üretim izni düzenlenmediğini bildirdi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, internet üzerinden vatandaşı yanlış yönlendirebilecek içeriğe sahip reklamlar konusunda bakanlık ekiplerinin seri bir şekilde müdahil olduğu belirtilirken, bu çerçevede; 2009 ve 2010 yıllarında 268 internet sitesi için Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. İlgili mevzuatta, ''Özel beslenme amaçlı gıdalar dahil herhangi bir gıda maddesinin etiketinde, o gıda maddesinin hastalıkları önleme, iyileştirme ve tedavi etme özelliği olduğunu bildiren veya ima eden ifadeler yer alamaz. Bu hususlar gıda maddesinin tanıtımı ve reklamı için de geçerlidir'' ifadesi yer aldığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda, ''zayıflama amaçlı veya yardımcı tedavi amaçlı'' ürünlere bakanlık tarafından üretim izni verilmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı. -SADECE TÜRK GIDA KODEKSİNE UYGUN ÜRÜNLERE İZİN VERİLİYOR Kanun kapsamında bakanlık tarafından üretim izni verilmiş takviye edici gıdaların adları, üretim izin tarih ve sayıları ile üretici firmalara ait bilgilerin, bakanlığın ''http://www.kkgm.gov.tr'' adresinde ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, ayrıca, Alo Gıda 174 hattına başvurular doğrultusunda ilgili firmalar ve bu firmaların ürettikleri ürünler hakkında kamuoyuna bilgi verildiği belirtildi. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esasların bakanlık tarafından belirlendiğine işaret edilen açıklamada, şöyle devam edildi: ''Bu çerçevede; takviye edici gıdalar, bitkisel çay, bitkisel karışımlar, bitkisel karışımlı macun vb. gıdalar için ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydı ile Bitki Danışma Kurulu'nca oluşturulan bitki listesi dikkate alınarak Türk Gıda Kodeksi'ne uygun şekilde üretim yapabilmektedirler. Bitki Danışma Kurulu'nun aldığı karara göre, sadece 'meyve' olarak tüketimine izin verilen bahse konu bitkiye (altın çilek) ise takviye edici gıda olarak üretim izni düzenlenmemiştir. Adı geçen ürünün üretildiği ve satışa sunulduğu işyerleri ile ilgili gerekli kontrol ve denetimleri yapmak üzere il tarım müdürlüklerimiz harekete geçmiştir. Yapılan tanıtım ve reklamlar ile ilgili de Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmıştır. Özellikle internet üzerinden vatandaşı yanlış yönlendirebilecek içeriğe sahip reklamlar konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ekipleri aracılığıyla seri bir şekilde müdahil olmaktadır. Bu çerçevede; sadece 2009 ve 2010 yıllarında 268 internet sitesi için bakanlığımızca Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile koordineli olarak sorumlular hakkında diğer yasal işlemler de gerçekleştirilmektedir.''